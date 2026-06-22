Asiņaina atriebība par mobingu: skolā Filipīnās pusaudži nošauj trīs un ievaino vēl septiņus bērnus
Divi skolēni pirmdien atklāja uguni vidusskolā Filipīnu centrālajā daļā, nogalinot trīs klasesbiedrus un ievainojot vēl septiņus, paziņoja policija.
Aizdomās turētie 14 un 15 gadus vecie pusaudži tika aizturēti. Gan aizdomās turētie. gan upuri bija Taklobanas Sanhosē Nacionālās vidusskolas skolēni, paziņoja reģionālās policijas priekšnieks brigādes ģenerālis Džeisons Kapojs.
Ir sākta izmeklēšana, lai noskaidrotu valdības pārvaldītajā skolā, kurā mācās vairāk nekā 1500 skolēnu, notikušās apšaudes motīvus. Kapojs sacīja, ka aizdomās turētie, kas ir draugi, sākotnējā pratināšanā teica, ka skolā viņi bijuši pakļauti bulingam.
Abi pusaudži nav iepriekš sodīti, un pagaidām nav skaidrs, kur viņi ieguvuši deviņu milimetru pistoli un 38. kalibra revolveri, kas tika izmantoti uzbrukumā. Viņiem izdevās ienest ieročus skolas kompleksā, jo pie vairākām ieejām un izejām dežūrēja tikai viens sargs, paskaidroja Kapojs.
Viņš teica, ka lielākā daļa nogalināto un ievainoto bija skolnieces. Filipīnās ir izplatīti noziegumi, kas saistīti ar šaujamieroču izmantošanu, kas daļēji saistāms ar nelicencētu šaujamieroču izplatību, taču apšaudes skolās ir samērā reti.
2022. gadā vīrietis, bruņojies ar pistolēm, atklāja uguni augstas klases universitātē Manilas metropoles zonā pirms izlaiduma ceremonijas, nogalinot bijušo pilsētas mēru, ar kuru aizdomās turētajam bija ilgstošas nesaskaņas, un vēl divus citus cilvēkus. Šāvēju arestēja.