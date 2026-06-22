Francijā turpinās karstuma vilnis, kurā gaisa temperatūra var sasniegt 43 grādus
Fancijā vismaz līdz piektdienai turpināsies karstuma vilnis, kurā gaisa temperatūra var sasniegt 43 grādus pēc Celsija, prognozē meteorologi.
Vairākās pilsētās Francijas rietumos un centrālajā daļā naktī uz pirmdienu reģistrēta visu laiku karstākā nakts, kad termometra stabiņš nenoslīdēja zem 23,2 grādiem pēc Celsija.
Parīzē reģistrēta karstākā nakts jūnijā, jo gaisa temperatūra nebija zemāka par 24,2 grādiem pēc Celsija. Tas ir par pusgrādu vairāk nekā iepriekšējais jūnija nakts temperatūras rekords, kas reģistrēts 2017. gadā. Meteorologi brīdina, ka tuvākās naktis varētu būt vēl karstākas.
"Tas turpināsies līdz nedēļas beigām, un trešdien un ceturtdien vairāk nekā trīs ceturtdaļās valsts karsums sasniegs līmeni, kāds līdz šim nav reģistrēts," brīdināja nacionālais meteoroloģijas dienests.
Valstī, kur gaisa kondicionēšana nav plaši izplatīta, cilvēki, uzņēmumi un pakalpojumu sniedzēji cenšas pielāgoties. Izglītības ministrija informēja, ka pirmdien 800 no 60 000 skolām valstī tika slēgtas, un vēl 1800 atcēla dažas nodarbības.
Parīzes transporta tīkla pārraidēs pasažieri tika aicināti dzert šķidrumu. Medicīnas speciālisti ēterā brīdināja, ka alkohola lietošana tādā karstumā ir potenciāli nāvējoša. Varasiestādes ir noteikušas stingrus ierobežojumus alkohola lietošanai sabiedriskās vietās.
Nedēļas nogalē noslīkuši 13 cilvēki, jo cilvēki, neskatoties uz brīdinājumiem par straumēm un citiem apdraudējumiem, meklēja veldzi ūdenī.
Zinātnieki brīdina, ka klimata pārmaiņu rezultātā karstuma viļņi Eiropā kļūst arvien biežāki. Arī Francijas meteorologi norāda uz klimata pārmaiņām, kas valstī izpaužas ar arvien biežākiem, plašākiem un intensīvākiem karstuma viļņiem.
Pasaules Veselības organizācijas Eiropas birojs šomēnes paziņoja, ka pēdējo četru gadu laikā vairāk nekā 200 000 cilvēku visā Eiropā ir miruši no karstuma izraisītiem cēloņiem, un lielākā daļa nāves gadījumu bija novēršami. Šovasar sagaidāms, ka temperatūra būs virs vidējā līmeņa, kas var izraisīt karstuma izsīkumu un dzīvībai bīstamu karstuma dūrienu.
2003. gadā karstuma vilnī Francijā mira gandrīz 15 000 cilvēku. Francijas meteoroloģijas dienesta dati liecina, ka kopš 1947. gada valstī ir reģistrēts 51 karstuma vilnis, no kuriem 34 ir reģistrēti kopš 2000. gada un 26 - kopš 2011. gada.