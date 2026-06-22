Krievijā raķešu uzbrukuma brīdinājums; Maskavas apgabalā un sešos citos reģionos skan sirēnas
Pirmdien uzreiz sešos Krievijas reģionos un Maskavas apgabalā izsludināta raķešu uzbrukuma trauksme, liekot iedzīvotājiem meklēt patvērumu un ietekmējot valsts eksāmenu norisi.
Kā liecina pieejamā informācija, trauksmes sirēnas ieslēgtas Čuvašijā, Tatarstānā, kā arī Samaras, Penzas, Uļjanovskas un Orenburgas apgabalos. Čuvašijā raķešu bīstamības dēļ pārtraukta Vienotā valsts eksāmena (EGE) norise, un visi eksaminācijas punktos esošie skolēni nekavējoties evakuēti uz bumbu patvertnēm.
Vienlaikus raķešu uzbrukuma bīstamība izsludināta arī visā Maskavas apgabala teritorijā. Reģiona varasiestādes aicinājušas iedzīvotājus nekavējoties doties uz drošām vietām – ēkām, pazemes pārejām vai pazemes autostāvvietām. Tāpat iedzīvotāji brīdināti par iespējamiem mobilā interneta un sakaru traucējumiem trauksmes laikā.
Mediji vēsta, uzbrukumā izmantotas vairākas Rietumu piegādātās spārnotās raķetes "Storm Shadow", kas izšautas no Ukrainas bumbvedējiem "Su-24M", gaisa kuģiem atrodoties virs Sumu apgabala.