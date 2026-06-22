Neoficiālais Dauningstrītas kaķa Lerija “X” konts sasmīdina internetu, gaidot Stārmera atkāpšanos
Lielbritānijas premjerministra Kīra Stārmera lēmums atstāt partijas līdera amatu ir izraisījis ne tikai nopietnas politiskas analīzes, bet arī krietnu devu humora sociālajos tīklos.
Either Keir Starmer is resigning or I've got a new scratching post. pic.twitter.com/Zi94ugNGoy— Larry the Cat (@Number10cat) June 22, 2026
Lietotāju uzmanības centrā kārtējo reizi ir nonācis slavenais Dauningstrītas 10. nama galvenais peļu junkurs – kaķis Lerijs. Briti ironizē, ka Lerijs, kurš drīz būs pieredzējis jau septītā valsts vadītāja nomaiņu, ir vienīgais stabilitātes garants valstī un, iespējams, pats būtu labākais kandidāts premjera krēslam.
Tonis asprātībām tika uzdots vēl pirms oficiālā premjera paziņojuma. Neoficiālais Dauningstrītas kaķa Lerija profils platformā "X" (@Number10cat) publicēja fotogrāfiju ar pie rezidences izlikto koka tribīni, ierakstā lakoniski paziņojot: "Vai nu Kīrs Stārmers atkāpjas, vai arī esmu ticis pie jauna nagu asināmā."
Šis ieraksts kalpoja par pamatu tālākai tautas asprātībai, reaģējot uz politiskajām pārmaiņām valdībā. Daudzi iedzīvotāji turpināja tēmu par nagu asināmo, norādot, ka tas jau ir gatavs un gaida savu saimnieku. Turklāt lietotāji izceļ faktu, ka kaķis ir vienīgā paliekošā vērtība un stabilitātes pazīme Dauningstrītā. "Tu drīz būsi "pārdzīvojis" sešus premjerministrus, Larij!" raksta lietotājs Maikls Džonsons, kamēr cits sekotājs piebilst: "Gatavs savam septītajam premjeram?!"
Kāds platformas lietotājs pat publiski izvirzījis Lerija kandidatūru valsts vadītāja amatam: "Leriju par premjerministru! Pēc tam, kad esi redzējis septiņus premjerministrus atnākam un aizejam, tev taču noteikti ir kāda nojausma, kā vadīt valsti? Lai gan, iespējams, viņi nebija tie labākie piemēri..."
Tīmekļa lietotāji aktīvi spriež arī par to, kā Lerijs sagaidīs nākamo rezidences saimnieku. Kāds lietotājs asprātīgi norāda uz kaķa gaidāmajiem pienākumiem: "Izskatās, ka tev būs jauns mājas biedrs, kurš būs jānoliek pie vietas." Vēl kāds joko, ka, ja aizejošais premjers Kīrs Stārmers būtu uzdāvinājis Lerijam jaunu nagu asināmo, viņš "iespējams, būtu bijis populārāks".
Starp ierakstiem netrūkst arī humora par valsts drošības iestādēm. Kāds komentētājs ironiski jautā Lerijam: "Kā MI5 ļauj tev tur palikt un sarūgtināt visus premjerministrus?", savukārt vēl kāds, noraizējies par paša runča veselību visā politiskajā jezgā, piebilst: "Tu izskaties visai saguris. Neesmu drošs, ka sagaidīsi nākamo premjeru."
Kaķis Lerijs ir oficiālais Dauningstrītas galvenais peļu junkurs kopš 2011. gada un savas "karjeras" laikā jau ir pieredzējis Deivida Kemerona, Terēzas Mejas, Borisa Džonsona, Lizas Trasas, Riši Sunaka un tagad arī Kīra Stārmera valdīšanas laiku.
Jau vēstīts, ka Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers pirmdien paziņoja, ka atkāpsies no Leiboristu partijas līdera amata, taču turpinās darbu premjerministra amatā līdz pēcteča iecelšanai.
"Katrs lēmums, ko esmu pieņēmis, ir bijis par to, lai liktu man mīļoto valsti pirmajā vietā. Tāpēc es atkāpšos no Leiboristu partijas līdera amata," sacīja Stārmers emocionālā runā pie premjerministra rezidences Londonā.
Pēc diviem amatā pavadītiem gadiem Stārmers atzina, ka ir zaudējis savas partijas atbalstu un ir informējis karali Čārlzu III par lēmumu atkāpties, lai varētu izraudzīties jaunu leiboristu līderi un līdz ar to arī jaunu premjerministru.