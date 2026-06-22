Ukraina uzbrukusi Voroņežas rūpnīcai, kas piegādā detaļas vismaz trim Krievijas ieročiem
22. jūnija rītā spārnotās raķetes trāpīja Voroņežas pusvadītāju ierīču rūpnīcai, kas pazīstama kā VZPP-S. Soctīklos publicēti fotoattēli un video ar ugunsgrēku objektā. Rūpnīca ir vadošais Krievijas diskrēto pusvadītāju ierīču, integrēto mikroshēmu un barošanas moduļu ražotājs. Tā jau ir iekļauta daudzu valstu sankciju sarakstos.
22. jūnijā Ukrainas spēki Krievijas teritorijā uzbruka sankcijām pakļautai pusvadītāju rūpnīcai, kas piegādā komponentus dažām no Maskavas visbiežāk izmantotajām raķetēm, ziņoja Ukrainas "Telegram" kanāls "Exilenova+". Triecienā aizdegusies Voroņežas rūpnīca. Rūpnīca apgādā Krievijas pretgaisa aizsardzības un spārnoto raķešu ražošanas līnijas.
Maskava bieži atrod veidus, kā apiet starptautiskās sankcijas un iegādāties elektroniku saviem ieročiem ārzemēs. Tomēr dažas elektroniskās sastāvdaļas tiek veiksmīgi ražotas iekšzemē. Uzbrukumi rūpnīcām, nevis tikai palaišanas iekārtām, pavērš Krievijas pašas atkarības pret sevi. Katrs bojātais mezgls pagarina laiku, kas Maskavai nepieciešams, lai atjaunotu Ukrainas iznīcināto.
Ukrainas spārnoto raķešu triecieni Voroņežas mikroshēmu rūpnīcai
Rūpnīca piegādā detaļas vismaz trim Krievijas ieročiem.
"Kh-101" spārnotajai raķetei tā ražo tranzistoru blokus, ko izmanto "UVK-208" vadības blokā.
"Iskander-K" 9M727 spārnotajai raķetei tā ražo pusvadītāju blokus borta datoram.
"Pantsir-S1" pretgaisa aizsardzības sistēmai tā piegādā diodes un tranzistoru blokus TVK-2 kanālam. Tieši šādas mikroshēmas Krievijai sankciju dēļ ir grūti iegūt.
Piegādes ķēdes mezgls
Uzbrukuma mērķis ir palēnināt vairākas ražošanas līnijas vienlaikus. Ukraina arvien vairāk mērķē uz Krievijas aizsardzības rūpnīcām, ne tikai uz frontes līnijas palaišanas iekārtām. Tās tālās darbības ieroči tagad sniedzas dziļi Krievijas teritorijā. Kijiva šos triecienus interpretē kā piegādes pārtraukšanu, kas ir pamatā Krievijas uzbrukumiem Ukrainas pilsētām.