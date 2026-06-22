Vācija varētu izsludināt iesaukumu armijā, lai nokomplektētu brigādi Lietuvā
Vācijas armija ir gatava iesaukt karavīrus brigādes Lietuvā vajadzībām, paziņoja Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss.
Vācijas aizsardzības ministrs pirmdien apmeklē Lietuvu, kur novēro Bundesvēra 45. bruņotās brigādes, kas ir pastāvīgi izvietota Lietuvā, dalību mācībās.
Mācībās "Freedom Shield 2026" ("Brīvības vairogs 2026") Pabrades poligonā, aptuveni 20 kilometru attālumā no Baltkrievijas robežas, piedalās aptuveni 2900 karavīru un 800 militāro transportlīdzekļu no astoņām NATO dalībvalstīm. Aptuveni 2300 karavīru ir no Vācijas.
Berlīne apņēmās izvietot brigādi Lietuvā, reaģējot uz pieaugošiem draudiem no Krievijas. Vienībai ir paredzēts sasniegt pilnu operatīvo spēju līdz 2027. gadam ar aptuveni 4800 karavīriem un 200 civilajiem darbiniekiem. Pašlaik Lietuvā ir izvietoti aptuveni 1800 Bundesvēra pārstāvju.
Izvietošana iezīmē jaunu teritoriju Vācijas armijai, jo tā ir pirmā pastāvīgā lielas kaujas formācijas izvietošana ārzemēs.
Vācijas mērķis ir aizpildīt lielāko daļu brigādes pozīciju ar brīvprātīgajiem un ir centusies piesaistīt personālu, piedāvājot informatīvus braucienus uz Lietuvu. Tomēr personāla atlase ir noritējusi lēnāk nekā cerēts.
Pistoriuss svētdien pieļāva, ka varētu nepieciešama iesaukšana, ja brīvprātīgo skaits izrādīsies nepietiekams, lai gan viņš Vācijas raidorganizācijai ARD sacīja, ka sagaida, ka lielāko daļu brigādes pozīciju aizpildīs brīvprātīgie.
"Manuprāt, vissvarīgākais ir tas, lai brigāde būtu pilnībā operatīva un spējīga pildīt savu misiju," sacīja ministrs.
Viņš teica, ka, ja ar brīvprātīgajiem nepietiks, vispirms tiks rīkotas darbinieku sanāksmes. "Un, ja rodas šaubas, tiks izsludināts iesaukums," piebilda Pistoriuss.
Trūkums varētu rasties īpaši specializētās jomās, piemēram, inženierzinātnēs, loģistikā un kodolieroču, bioloģiskās un ķīmiskās aizsardzības jomā, kur kvalificēta personāla skaits ir mazāks nekā kaujas vienībām.