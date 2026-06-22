"Valsti lieku pirmajā vietā!" Britu premjers emocionālā uzrunā paziņo par atkāpšanos no partijas vadības
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers pirmdien paziņoja, ka atkāpsies no Leiboristu partijas līdera amata, taču turpinās darbu premjerministra amatā līdz pēcteča iecelšanai.
"Katrs lēmums, ko esmu pieņēmis, ir bijis par to, lai liktu man mīļoto valsti pirmajā vietā. Tāpēc es atkāpšos no Leiboristu partijas līdera amata," sacīja Stārmers emocionālā runā pie premjerministra rezidences Londonā.
Stārmers sacīja, ka jauna Leiboristu partijas līdera izvēles process tiks uzsākts jūlijā, un viņš paliks premjerministra amatā, līdz tiks izvēlēts viņa pēctecis, kurš amatā stāsies septembrī.
Pēc atkāpšanās Stārmers kļūs par sesto Lielbritānijas premjerministru, kurš pēdējo desmit gadu laikā atstājis amatu.
Stārmeram, kurš stājās premjerministra amatā 2024. gadā, bijis grūti nodrošināt solīto ekonomisko izaugsmi, uzlabot sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un mazināt dzīves dārdzību.
Leiboristu partija zaudē liberālos vēlētājus strauji augošajai Zaļajai partijai un saskaras ar pieaugošu konkurenci no Naidžela Farāža vadītās labējās partijas "Reform UK" ("Reformēt Apvienoto Karalisti!"), kas valsts mēroga sabiedriskās domas aptaujās pastāvīgi ieņem līderpozīcijas.
Šonedēļ notikušajās starpvēlēšanās Lielās Mančestras Meikerfīldas vēlēšanu apgabalā uzvarēja leiboristu kandidāts Endijs Bērnems, kurš pretendē uz Stārmera nomaiņu partijas līdera un automātiski valdības vadītāja amatā.
Bērnems savā uzvaras runā neatstāja nekādas šaubas, ka viņš vēlas vadīt gan partiju, gan valsti. "Visi jūt, ka valsts neatrodas tur, kur tai vajadzētu būt. Šis vakars (..) varētu kļūt par pagrieziena punktu," sacīja Bērnems.