Krievijas trieciendronu uzbrukumā Melnajā jūrā cietuši trīs ārvalstu civilie tirdzniecības kuģi, kas bija ceļā uz Odesas reģiona ostām.
Pasaulē
Šodien 11:38
Krievija Melnajā jūrā uzbrukusi trim ārvalstu civilajiem kuģiem
Krievijas trieciendronu uzbrukumā Melnajā jūrā cietuši trīs ārvalstu civilie tirdzniecības kuģi, kas bija ceļā uz Odesas reģiona ostām, pirmdien paziņoja Odesas apgabala administrācijas vadītājs Olehs Kipers, piebilstot, ka viens jūrnieks ir nogalināts.
Kipers platformā "Telegram" pavēstīja, vienā no triecieniem cieta beramkravu kuģis ar Panamas karogu. Uz kuģa izcēlās ugunsgrēks, apkalpe tika evakuēta, un kuģis ir noenkurots. Uzbrukumā gāja bojā apkalpes loceklis - 1968. gadā dzimis Ēģiptes pilsonis, kurš bija kuģa pavārs.
Krievijas spēki uzbruka vēl diviem civilajiem kuģiem, kuriem ir Palau un Belizas karogi. Šajos triecienos nebija upuru, un kuģi saglabāja kuģošanas spējas.
"Šādas ienaidnieka mērķtiecīgas darbības ir kara noziegums pret civilo infrastruktūru, civilo kuģošanu un cilvēku dzīvībām," uzsvēra Kipers.