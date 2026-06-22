Krievija Melnajā jūrā uzbrukusi trim ārvalstu civilajiem kuģiem
Foto: Shutterstock
Krievijas trieciendronu uzbrukumā Melnajā jūrā cietuši trīs ārvalstu civilie tirdzniecības kuģi, kas bija ceļā uz Odesas reģiona ostām.
Pasaulē

Krievija Melnajā jūrā uzbrukusi trim ārvalstu civilajiem kuģiem

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

Krievijas trieciendronu uzbrukumā Melnajā jūrā cietuši trīs ārvalstu civilie tirdzniecības kuģi, kas bija ceļā uz Odesas reģiona ostām, pirmdien paziņoja Odesas apgabala administrācijas vadītājs Olehs Kipers, piebilstot, ka viens jūrnieks ir nogalināts.

Krievija Melnajā jūrā uzbrukusi trim ārvalstu civi...

Kipers platformā "Telegram" pavēstīja, vienā no triecieniem cieta beramkravu kuģis ar Panamas karogu. Uz kuģa izcēlās ugunsgrēks, apkalpe tika evakuēta, un kuģis ir noenkurots. Uzbrukumā gāja bojā apkalpes loceklis - 1968. gadā dzimis Ēģiptes pilsonis, kurš bija kuģa pavārs.

Krievijas spēki uzbruka vēl diviem civilajiem kuģiem, kuriem ir Palau un Belizas karogi. Šajos triecienos nebija upuru, un kuģi saglabāja kuģošanas spējas.

"Šādas ienaidnieka mērķtiecīgas darbības ir kara noziegums pret civilo infrastruktūru, civilo kuģošanu un cilvēku dzīvībām," uzsvēra Kipers.

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