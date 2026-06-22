Penzas apgabala kara komisārs atzinis mobilizācijas reidus, nolaupīšanas sākušās vēl vienā lielā Krievijas pilsētā
Penzas apgabala kara komisārs atzinis, ka reģionā notiek reidi pret militārajam dienestam pakļautajiem iedzīvotājiem. Vietējie iedzīvotāji apgalvo, ka aizturētie vīrieši tiek piespiesti parakstīt līgumus un nosūtīti karā.
Pēdējās dienās Penza un Penzas apgabals kļuvuši par Krievijas slēptās mobilizācijas epicentru. Sociālajos tīklos parādās arvien vairāk videoierakstu, kuros redzami kara komisariātu un policijas darbinieku reidi pret vīriešiem.
Sākotnēji vietējās varasiestādes un Krievijas propagandisti kategoriski noliedza, ka aizturēšanas būtu saistītas ar kara komisariātu darbību. Tomēr svētdien Penzas apgabala kara komisārs Andrejs Surkovs, kuru citē Krievijas mediji, atzina, ka šādi reidi patiešām tiek rīkoti.
Pēc viņa teiktā, drošības dienesti veic reidus, lai "meklētu pilsoņus, kuri izvairās no iesaukšanas vai reģistrēšanās militārajā uzskaitē". Viņš apgalvoja, ka šādas pārbaudes notiek "reizi mēnesī noteiktajos termiņos".
Savukārt vietējo iedzīvotāju un cilvēktiesību aizstāvju sniegto informāciju, ka aizturētie tiekot piespiesti parakstīt līgumus ar Krievijas Aizsardzības ministriju un nosūtīti karā pret Ukrainu, kara komisārs noliedza.
Pēc masveida reidu sākuma vietējie iedzīvotāji izveidojuši "Telegram" kanālu, kurā tiek apkopota informācija par aizturēšanām Penzā un Serdobskā. Sestdienas vakarā tajā tika ziņots, ka militārā formā tērpti cilvēki no autobusa izveduši vairākus jaunus vīriešus, iesēdinājuši viņus mikroautobusā un aizveduši nezināmā virzienā.
"Vakar Penzā un visā Penzas apgabalā tika aizturēts ļoti daudz cilvēku — gan 18 gadus veci jaunieši, gan pieauguši vīrieši. Tiek apturētas automašīnas, meklēti cilvēki, kas viņus interesē, un viņi tiek piespiesti parakstīt līgumu," teikts vēl kādā šīs kopienas ierakstā, kas publicēts 19. jūnijā.
Ierakstā norādīts, ka reidus veicošie drošības dienestu darbinieki pārvietojas ar civilajām automašīnām.
"Tie, kurus viņi jau aizveduši, ir tikai neliela daļa no tā cilvēku skaita, kas viņiem nepieciešams, tāpēc esiet modri un piesardzīgi, kā arī uzmanieties no šīm automašīnām," piebilst ieraksta autori.
Par līdzīgiem gadījumiem, kuros vīrieši, iespējams, tiek piespiesti parakstīt līgumus ar Krievijas armiju, ziņots ne tikai Penzas apgabalā.
"Telegram" kanālā "Negaidi labas ziņas" tika publicēts Vladivostokas iedzīvotājas Margaritas Kubovas videoieraksts, kurā viņa stāsta, ka viņas 1990. gadā dzimušais vīrs esot nolaupīts uz ielas un piespiests parakstīt līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju.
Pēc viņas teiktā, pie viena no pilsētas restorāniem viņas vīram pienākuši klāt divi nepazīstami vīrieši un piedāvājuši kopā izdzert alu. Vēlāk viņš esot iesēdināts automašīnā un aizvests ārpus pilsētas.
Nākamajā rītā vīrietis attapies īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Viņam esot atņemts mobilais telefons, izteikti draudi un pielietota vardarbība, lai piespiestu doties karā pret Ukrainu.
Sieviete apgalvo, ka galu galā viņas vīrs parakstījis dokumentus un pēc dažām dienām ar militāro vienību Nr. 65484 nosūtīts uz Rostovu, pēc kā saziņa ar viņu pārtrūka.