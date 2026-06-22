Latvieši svinēs Jāņus vienmēr un visur! Pildegovičs dalās ar svētku kadriem no Kijivas
Vasaras saulgriežu gaidās sirsnīga Jāņu ielīgošana norisinājusies arī Ukrainas galvaspilsētā Kijivā. Svētku atmosfērā, apliecinot solidaritāti un draudzību, vienojušies latvieši, kā arī citu Baltijas valstu, Skandināvijas un Ukrainas pārstāvji.
Latvieši 🇱🇻 svinēs Jāņus vienmēr un visur! Kopā ar baltiešiem, skandināviem un ukraiņiem esam sākuši ielīgot arī Kijivā 🇺🇦! Līgo! Līgo! 🌞🌿🍻🔥🧀 pic.twitter.com/8qhvy0XeoJ— Andrejs Pildegovičs (@APildegovics) June 22, 2026
Kā liecina Latvijas vēstnieka Ukrainā Andreja Pildegoviča publicētā informācija mikroblogošanas vietnē "X", svētku noskaņu Kijivā radījuši ne tikai paši latvieši, bet arī starptautiskie partneri.
"Latvieši svinēs Jāņus vienmēr un visur! Kopā ar baltiešiem, skandināviem un ukraiņiem esam sākuši ielīgot arī Kijivā! Līgo! Līgo!" savā ierakstā pauž Pildegovičs, daloties ar kadriem no svinībām.
Tikmēr Krievijas uzbrukumi Ukrainai turpinās. Sumu apgabalā nogalināti trīs vienas ģimenes locekļi un vēl trīs cilvēki ievainoti, paziņoja Sumu apgabala prokuratūra.
Kā platformā "Telegram" informēja prokuratūra, pirmdien agri no rīta Krievijas bezpilota lidaparāts dažus kilometrus no Krievijas robežas esošā ciemā trāpīja kādas daudzbērnu ģimenes mājā, un uzbrukumā tika nogalināts 13 gadus vecs zēns, viņa tēvs un vecmāmiņa. Savukārt zēna māte, brālis un māsa ir ievainoti.
Zaporižjā Krievijas bezpilota lidaparāta uzbrukumā tika nogalināta sieviete, paziņoja Zaporižjas administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs, piebilstot, ka vēl trīs cilvēki ir ievainoti. Šāviņš trāpīja dzīvojamā mājā un izraisīja ugunsgrēku, viņš piebilda.
Krievijas uzbrukumā vairākiem ārvalstu civilajiem kuģiem Melnajā jūrā nogalināts Ēģiptes pilsonis, kurš bija pavārs uz kuģa ar Panamas karogu.