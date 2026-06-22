Trampa atbalstītais Esprjelja uzvar Kolumbijas prezidenta vēlēšanās
Kolumbijas prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā svētdien uzvarējis ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstītais labējās politikas pārstāvis Abelardo de la Esprjelja. Viņa uzvara izraisījusi vardarbīgus protestus vairākās valsts vietās, kur demonstranti pauduši neapmierinātību ar vēlēšanu rezultātiem.
Provizoriskie rezultāti pēc gandrīz visu balsu saskaitīšanas liecina, ka jurists Esprjelja, kurš nekad nav ieņēmis amatu valsts pārvaldē, ir ieguvis 49,66% balsu, savukārt Ivans Sepeda no valdošās kreisās koalīcijas saņēmis 48,7% balsu. Esprjeljas uzvara iezīmē Kolumbijas labējā spārna atgriešanos pie varas, kas ir valdījis gandrīz visus pēdējos 200 gadus, izņemot četrus.
47 gadus vecā Esprjeljas uzvara izraisīja vardarbīgas demonstrācijas, taču, domājams, uzlabos Kolumbijas attiecības ar Vašingtonu. "Mēs sākam jaunu ēru," Esprjelja teica atbalstītājiem Barrankiljā. "Tiem, kas visus šos gadus ir sējuši vardarbību, teroru, narkotiku tirdzniecību un korupciju, viņu laiks ir beidzies!" viņš teica, atkārtojot savu solījumu karot pret partizānu grupējumiem, kas nodarbojas ar narkotiku izplatīšanu. "Mana valdība būs absolūti demokrātiska un brīvības un institucionālās kārtības garants," Esprjelja sacīja, solot cienīt visas rases, reliģijas un politiskās nostājas.
Kampaņu aizēnoja partizānu sarīkoti sprādzieni un vadošā konservatīvā prezidenta amata kandidāta slepkavība. Pēc provizorisko vēlēšanu rezultātu paziņošanas tūkstošiem cilvēku izgāja Kolumbijas lielāko pilsētu ielās. Daži demonstranti dedzināja ASV karogus, citi iesaistījās sadursmēs ar policiju. Savukārt Esprjeljas atbalstītāji svinēja uzvaru, paužot cerību par drošības, nodarbinātības un cieņas uzlabošanos.
Tramps un vairāki labējie līderi no Amerikas valstīm apsveica Esprjelju ar uzvaru. "Kolumbijas labākās dienas vēl priekšā," sacīja ASV valsts sekretārs Marko Rubio, piebilstot, ka Vašingtona cer cieši sadarboties ar Kolumbijas jauno valdību.
Jāatzīmē, ka vēlēšanu pirmā kārta notika 31. maijā. Tajā sacentās 14 kandidāti, bet neviens no viņiem neieguva vairāk par pusi balsu, kas nepieciešams uzvarai pirmajā kārtā. Savukārt pašreizējam prezidentam Gustavo Petro konstitūcija liedz kandidēt uz otro termiņu pēc kārtas.