Ukrainas droni uzbrukuši Krievijas Federālajam drošības dienestam okupētajā Armjanskā
22. jūnija naktī spēcīgi sprādzieni Krimas pussalā satricināja teritoriju ap Krievijas Federālā drošības dienesta (FDD) ēku Armjanskā.
Naktī uz 22. jūniju Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbruka Krievijas FDD ēkai okupētajā Armjanskā, Krimā. Pēc bezpilota lidaparātu uzbrukuma šajā apgabalā bija dzirdami sprādzieni un detonācijas, ziņoja Ukrainas aizsardzības ministra padomnieks Serhijs Sternenko, kā arī novērošanas resursi.
Par sprādzieniem tika ziņots arī okupētajā Feodosijā, Sevastopolē un citās nelikumīgi okupētās pussalas teritorijās. Saskaņā ar sākotnējiem ziņojumiem, iespējams, trāpīts Tavričeskaja termoelektrostacijai.
Turklāt tika reģistrēti uzbrukumi dzelzceļa infrastruktūrai Brjanskā un okupētajā Berdjanskā. 22. jūnija rītā droni tika pamanīti arī Maskavas apgabalā. Pašlaik nav oficiālas informācijas par uzbrukuma ietekmi uz Krimu un citiem Krievijas militārajā kontrolē esošajiem reģioniem.