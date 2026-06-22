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Pasaulē
Šodien 10:28
Milzīgs sprādziens Kataras lielākajā gāzes rūpnīcā: desmitiem ievainoto, izmisīgi meklē pazudušos
Sprādzienā gāzes pārstrādes rūpnīcā Katarā cietuši vismaz 54 cilvēki, bet vēl 18 tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, paziņojusi Kataras Iekšlietu ministrija.
Incidents noticis valsts lielākajā gāzes pārstrādes kompleksā, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no Kataras galvaspilsētas Dohas.
Kā ziņo aģentūra "Reuters", sākotnējā informācija liecina, ka negadījums izcēlies ekspluatācijas kļūdas dēļ. Pagaidām plašāka informācija par cietušo stāvokli un postījumu apmēru netiek sniegta. Šobrīd notikuma vietā turpinās glābšanas un meklēšanas darbi.