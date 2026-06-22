"Lai viņš savu atvainošanos patur pie sevis": Zelenskis dod Lukašenko nedēļu laika
Baltkrievijai ir ar darbiem jāpierāda, ka tā nepalīdz Krievijai karā pret Ukrainu, intervijā televīzijas programmai "TSN" paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš uzsvēra, ka ar Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko vārdiem un solījumiem vien vairs nepietiek.
Ukrainas prezidents norādīja, ka Kijiva jau vairākkārt ir pieprasījusi Minskai demontēt Baltkrievijas teritorijā izvietotos retranslatorus, kas palīdz Krievijas bezpilota lidaparātiem precīzāk dot triecienus Ukrainas pilsētām. Zelenskis brīdināja: ja Lukašenko nedēļas laikā nenovāks Krievijas retranslatorus, tad Ukraina to izdarīs pati.
"Savu atvainošanos, lai viņš patur pie sevis. Tas nedarbojas jau kopš otrās kara dienas. Es viņam paskaidroju: pirmais solis – nekāda tehniskā atbalsta Krievijas retranslatoriem," intervijā sacīja Zelenskis.
Iepriekš jau vēstīts, ka Lukašenko negaidīti atvainojies Zelenskim un paziņojis, ka Baltkrievijas iesaistīšana karā būtu nepieņemama, jo "no tā būtu vairāk ļaunuma nekā labuma". Lukašenko atzina, ka viņa valsts militārā ziņā ir "ļoti neaizsargāta" un atrodas Ukrainas spēkiem "kā uz delnas".
Tāpat viņš norādīja, ka Baltkrievijas tauta nepieņemot karu. Pašpasludinātais prezidents arī neizslēdza iespēju, ka Baltkrievijas iesaistīšanās gadījumā NATO valstis varētu ievest savu karaspēku Ukrainā.
Tāpat Lukašenko nesen publiski paziņoja, ka netaisās sūtīt savu karaspēku karot "svešas gribas dēļ" un ka viņa pilsoņi nevēlas kļūt par "lielgabala gaļu". Viņš arī apgalvoja, ka Minska esot gatava "civilizētam dialogam" ar Ukrainu un darīšot visu iespējamo, lai panāktu mieru.