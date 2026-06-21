Francija gatavojas šaušalīgai svelmei un aizliedz alkohola lietošanu ļoti populārajā mūzikas festivālā
Apmēram pusē Francijas teritorijas, tostarp Parīzē, pirmdienai ir izsludināts sarkanais brīdinājums par gaidāmo svelmi, kas varētu sasniegt rekordaugstu līmeni.
Sarkanais brīdinājums attiecas uz lielāko daļu Francijas rietumu un centrālo reģionu, kamēr daudzos citos izsludināts oranžais brīdinājums. Svētdien Francijas dienvidrietumu Bordo pilsētā gaiss sakarsa līdz 40°C temperatūrai.
Lai nepārslogotu neatliekamās palīdzības dienestus, Francijas varasiestādes jau aizliedza alkohola lietošanu sabiedriskajās vietās ikgadējo Mūzikas svētku laikā, kas visā valstī pulcē miljoniem cilvēku. Mūzikas svētkus rīko jau vairāk nekā 40 gadus, un tie vienmēr notiek vasaras saulgriežu dienā. Pērn svētku pasākumus Parīzē apmeklēja aptuveni divi miljoni cilvēku, vēsta BBC.
“Visos valsts un tās iestāžu rīkotajos pasākumos uzdots nepiedāvāt alkoholu,” paziņoja Francijas premjerministra Sebastjēna Lekornī birojs. Valdība norādījusi, ka alkohola patēriņa ierobežojumu mērķis ir “atslogot neatliekamās palīdzības un veselības aprūpes dienestus, kā arī ļaut mediķiem koncentrēties uz visneaizsargātāko cilvēku aprūpi”.
Paredzams, ka svelmes maksimums būs pirmdien, un amatpersonas brīdinājušas, ka temperatūra var pietuvoties rekordiem. Karstuma vilni radījušas no Sahāras tuksneša uz ziemeļiem plūstošās karstās gaisa masas, kas savukārt aiztur karsto gaisu virs Eiropas rietumiem un centrālo daļu.
Ar svelmi saskarās arī Itālija, kur svētdien astoņās pilsētās bija izsludināts sarkanais brīdinājums, tostarp Boloņā, Florencē, Milānā un Turīnā. Arī Spānijas meteoroloģijas dienests vairākos reģionos izdevis sarkanā un oranžā līmeņa brīdinājumus un informējis, ka lielā valsts daļā temperatūra var sasniegt 40 grādus.
Karstuma vilnis Francijā cepina ļaudis jau vairākas dienas, daudzviet liekot atcelt vilcienu reisus un pārtraukt mācības skolās. Francijas meteoroloģijas dienests “Météo-France” atzinis, ka pagaidām ir grūti prognozēt svelmes ilgumu, kas, pēc aplēsēm, ietekmē aptuveni trīs ceturtdaļas valsts iedzīvotāju.
Lai palīdzētu parīziešiem un tūristiem pārciest svelmi, galvaspilsētas varasiestādes nolēmušas parkus un dārzus turēt atvērtus arī nakts laikā.