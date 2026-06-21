Andreja Babiša valdība vēlas sabiedriskos medijus padarīt pilnībā atkarīgus no valsts finansējuma.
Pasaulē
Šodien 20:52
Prāgā virmo protesti pret Čehijas valdības plānu pārskatīt sabiedrisko mediju finansēšanu
Čehijas galvaspilsētā Prāgā tūkstošiem cilvēku svētdien protestēja pret premjerministra Andreja Babiša valdības plānu pārskatīt finansējumu sabiedriskajam radio un televīzijai.
Čehijā pēdējā laikā notikuši vairāki šādi protesti, un pirmdien plānots sabiedriskās raidorganizācijas darbinieku streiks.
Valdības nedēļas sākumā apstiprinātais plāns paredz atcelt maksu, ko privātpersonas, mājsaimniecības un uzņēmumi maksā par piekļuvi sabiedriskajam radio un televīzijai. Tā vietā sabiedriskie mediji būtu pilnībā atkarīgi no valsts budžeta. Kritiķi apgalvo, ka tas apdraudētu šo mediju neatkarību.
Valdības iecerētais plāns arī ievērojami samazinātu sabiedrisko mediju pašreizējos budžetus un neparedz nekādas garantijas par finansējumu nākotnē.
Valsts radio un televīzijas vadītāji norādīja, ka šāda situācija liktu viņiem atlaist simtiem darbinieku.