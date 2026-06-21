Venss cer uz ASV un Irānas attiecību "restartu", Tramps draud atkal tai uzšaut
Sākoties ASV un Irānas sarunām Šveicē, ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss svētdien pauda cerību, ka abas puses spēs restartēt attiecības, un šīs sarunas nodēvējis par vēsturiskām. Tikmēr ASV prezidents Donalds Tramps savā sociālajā tīklā draudēja atkal uzbrukt Irānai, ja tā neapturēs teroristu grupējumu "Hizbollah" Libānā.
Venss un ASV sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners atrodas Šveicē, kur kūrortā pie Lucernas ezera norisinās ASV un Irānas sarunas par pastāvīga miera panākšanu. "Šī ir vēsturiska tikšanās," sarunu telpā paziņoja Venss.
"Tagad mums jāatbild uz jautājumu, cik daudz mēs vēl varam sasniegt kopā? Vai mēs varam sākt no jauna? Vai mēs varam uz visiem laikiem mainīt attiecības Tuvajos Austrumos? Vai arī mēs atgriezīsimies pie vecajām metodēm, kas gan nav mūsu vēlēšanās, bet kas, protams, ir pilnīgi iespējams," sacīja Venss.
Irānas delegāciju vada Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči un parlamenta priekšsēdētājs Mohammads Bakers Kalibafs. Sarunās vidutājas lomu uzņēmušās Katara un Pakistāna.
"Tramps mums lūdzis sākt jaunu posmu, lai pārveidotu mūsu attiecības ar Irānas tautu," teica Venss. Tramps vēlas nodot Irānas tautai vēstījumu, ka gadījumā, ja Irānas vadība būs gatava atteikties no reģionālās nestabilitātes veicināšanas, ja tā būs gatava ilgtermiņā atteikties no kodolieroču ambīcijām, tad Savienotās Valstis ir gatavas radikāli pārveidot savas attiecības ar Irānu. "Tas noteikti ir mūsu mērķis," paziņoja Venss.
Taču, kamēr Venss tikās ar irāņiem, Tramps "Truth Social" paziņoja, ka Teherānai ir jāierobežo "Hizbollah" darbība Libānā. "Ja viņi to nedarīs, mēs atkal pamatīgi uzbruksim Irānai, tieši tāpat kā pagājušajā nedēļā, tikai vēl smagāk!!!" rakstīja Tramps.
Pakistānas premjerministrs Šehbazs Šarifs, atklājot sarunas, pauda cerību uz "brīnišķīgām diskusijām, kas, cerams, nākotnē dos ļoti produktīvus rezultātus". "Cerams, ka, atgriežoties mājās, mūsu rokās būs kāds brīnišķīgs dokuments, kas veicinās mieru, progresu un labklājību visā pasaulē," viņš piebilda.
Irānas delegācija neuzrunāja telpā esošos žurnālistus, un nevienā brīdī Aragči nepievienojās Vensam un Kataras un Pakistānas premjerministriem, lai kopā pozētu fotogrāfiem.