Slēgtā degvielas uzpildes stacija Eipatorijā, kamēr Krievijas anektētā Krima jau labu laiku cieš no degvielas apgādes problēmām pēc vairākkārtējiem Ukrainas triecieniem okupantu armijas degvielas objektiem un loģistikas maršrutiem.
Pasaulē
Šodien 17:54
Degvielas paralīze Krievijas anektētajā Krimā: uzpildes stacijās vairs nepārdod benzīnu
Krievijas okupētajā Krimā visās degvielas uzpildes stacijās pilnībā pārtraukta degvielas tirdzniecība gan brīvā pārdošanā, gan ar kuponiem, paziņojis okupantu vietvaldis Sergejs Aksjonovs.
Degvielas tirdzniecība apturēta no 21. jūnija plkst. 9, paziņoja Aksjonovs, piebilstot, ka "degviela tiks piegādāta tikai valsts dienestiem".
Krimas pussala saskārusies ar benzīna trūkumu kopš pavasara beigām. To izraisījuši Ukrainas bruņoto spēku sekmīgie uzbrukumi degvielas autocisternām un kravas automašīnām, kas apgādā Krimu pa autoceļu R-280 "Novorosija".
6. jūnijā degvielas uzpildes staciju tīklā "TES" Sevastopolē tika ieviesti QR kodi, lai saņemtu kuponus benzīna iegādei. Kodu, kas deva tiesības iegādāties 20 litrus benzīna, varēja saņemt tikai reizi nedēļā un tikai aplikācijā "Maks".