Cerot izbeigt karu, ASV un Irāna sāk sarunas Šveicē
Šveicē sākušās ASV un Irānas sarunas par pastāvīga miera panākšanu, svētdien apstiprināja Katara, kas ir vidutāja šajās sarunās.
Kataras Ārlietu ministrija paziņoja par "Lucernas ezera samita sākšanos un augsta līmeņa komitejas pirmo sanāksmi, kurā piedalās pārstāvji no Savienotajām Valstīm, Irānas Islāma Republikas un abām starpniekvalstīm - Kataras Valsts un Pakistānas Islāma Republikas".
Ministrija pauda cerību, ka tikšanās novedīs pie visaptverošas un noturīgas vienošanās par visiem aspektiem, kas minēti saprašanās memorandā, ko ASV un Irāna parakstīja šonedēļ.
Jau ziņots, ka Irāna un ASV trešdien parakstīja vienošanos, kas paredz kara izbeigšanu Tuvajos Austrumos un liek pamatus detalizētām 60 dienu ilgām sarunām par Irānas kodolprogrammu un sankciju atvieglojumiem. Vienošanās paredz Tuvajos Austrumos notiekošā kara izbeigšanu visās frontēs, tostarp Libānā, ASV īstenotās Irānas ostu blokādes atcelšanu un to, ka Irāna atkal atvērs Hormuza šaurumu "bez maksas tikai uz 60 dienām". Vienošanās satur arī Irānas apņemšanos neiegādāties un neizstrādāt kodolieročus.
Taču Irāna sestdien paziņoja, ka tā atkal slēdz Hormuza šaurumu saistībā ar Izraēlas uzbrukumiem Libānā, nosaucot to par vienošanās pārkāpšanu.
ASV sarunās Šveicē pārstāv viceprezidents Džeimss Deivids Venss un ASV sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners.
Irānas delegācijā ietilpst Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči un parlamenta priekšsēdētājs Mohammads Bakers Kalibafs, kā arī centrālās bankas un naftas nozares amatpersonas.
Irānas Ārlietu ministrija aicināja nelolot cerības, ka sarunas varētu tikt pagarinātas ilgāk par šo dienu. Ministrijas preses pārstāvis paziņoja, ka sarunas sāksies ar divpusējām sanāksmēm starp Irānas pārstāvjiem un Pakistānas un Kataras delegācijām, kam pēcpusdienā sekos sarunas ar ASV delegāciju. Viņš norādīja, ka plānotas arī darba grupas ekspertu līmenī, kas risinās jautājumus par Irānas banku kontu atbloķēšanu un iespējamo sankciju atvieglošanu. Pagaidām nav skaidrs, vai arī šīs sarunas aprobežosies ar vienu dienu.
Sākotnēji sarunas Šveicē bija plānots sākt piektdien, taču tās tika atliktas pēc jaunu sadursmju izcelšanās Libānā.