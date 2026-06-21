"Lūdzu, nedariet tā!" "Lux Express" autobusa vadītāja paziņojums pasažieriem soctīklos gūst milzu popularitāti. VIDEO
"Lux Express" autobusā atgādinājums par bagāžu un personīgajām mantām ieguva negaidītu pavērsienu.
Vadītāja joks lika pasažieriem pasmaidīt, bet iemūžinātais brīdis tagad strauji gūst popularitāti sociālajos tīklos.
Nesenā "Lux Express" reisā pasažieri dzirdēja neparastu ierastās drošības instruktāžas paziņojuma versiju – autobusa vadītājs oficiālajam tekstam pievienoja negaidītu joku.
Parasti pasažierus aicina, izkāpjot no autobusa, neaizmirst savas personīgās mantas. Taču šoreiz vadītājs piebilda humoristisku komentāru, kas lika pasažieriem pasmaidīt.
"Un vēl liels lūgums vecākiem, kuri ceļo kopā ar bērniem. Neaizmirstiet savus bērnus autobusā. Aizmirsti bērni nākotnē kļūst par tādiem pašiem autobusu vadītājiem kā es," pajokoja vadītājs.
Tiešais un pašironiskais komentārs uzjautrināja pasažierus un ikdienišķajam braucienam piešķīra humora devu.
Videoieraksts tagad strauji izplatās sociālajos tīklos – vienas dienas laikā tas ir savācis vairāk nekā 90 000 skatījumu un gandrīz 8500 atzīmju "Patīk".
@hhannakas Kujutage siis seda last, kes tahab saada bussijuhiks😬🤣 #luxekspress ♬ originaalheli - Hanna