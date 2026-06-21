Pieaug spiediens Stārmeram atkāpties no Lielbritānijas premjerministra amata
Pret Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru pieaug spiediens atkāpties, lai gan viņš publiski solījis palikt amatā.
Lielbritānijas laikraksts "The Observer" un citi britu mediji ziņoja, ka Stārmers jau pirmdien varētu paziņot par nodomu atkāpties.
Uzņēmējdarbības ministrs Pīters Kails britu raidorganizācijai BBC izteicās, ka Stārmers "atvēl laiku, lai pārdomātu politiskās realitātes, izaicinājumus un iespējas, ar kurām viņš saskaras". Vienlaikus viņš norādīja, ka ziņas par to, ka Stārmers atkāpsies, ir spekulācijas.
Stārmers, kurš kopā ar ģimeni pavada nedēļas nogali lauku muižā Čekersā, publiski nedeva nekādas norādes par savu lēmumu.
Ja Stārmers atkāpsies, viņš kļūs par sesto Lielbritānijas premjerministru, kurš pēdējo desmit gadu laikā atstājis amatu.
Neapmierinātība ar premjerministru augusi jau vairākus mēnešus, kamēr Leiboristu partijas deputāti izmisīgi centušies apturēt valdības popularitātes lejupslīdi.
Stārmeram, kurš stājās premjerministra amatā 2024. gadā, bijis grūti nodrošināt solīto ekonomisko izaugsmi, uzlabot sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un mazināt dzīves dārdzību.
Leiboristu partija zaudē liberālos vēlētājus strauji augošajai Zaļajai partijai un saskaras ar pieaugošu konkurenci no Naidžela Farāža vadītās labējās partijas "Reform UK" ("Reformēt Apvienoto Karalisti!"), kas valsts mēroga sabiedriskās domas aptaujās pastāvīgi ieņem līderpozīcijas.
Šonedēļ notikušajās starpvēlēšanās Lielās Mančestras Meikerfīldas vēlēšanu apgabalā uzvarēja leiboristu kandidāts Endijs Bērnems, kas pretendē uz Stārmera nomaiņu partijas līdera un automātiski valdības vadītāja amatā.
Bērnems savā uzvaras runā neatstāja nekādas šaubas, ka viņš vēlas vadīt gan partiju, gan valsti. "Visi jūt, ka valsts neatrodas tur, kur tai vajadzētu būt. Šis vakars (..) varētu kļūt par pagrieziena punktu," sacīja Bērnems.
Vēl gan nav skaidrs, vai Bērnemu gaida viegla uzvara gadījumā, ja Stārmers atkāpsies. Vess Strītings pagājušajā nedēļā atkāpās no veselības ministra amata un ir paziņojis, ka kandidēs uz Leiboristu partijas līdera amatu, ja notiks šādas vēlēšanas.
Stārmers piektdien apsveica Bērnemu ar uzvaru Meikerfīldas starpvēlēšanās, bet uzstāja, ka cīnīsies pret jebkuru mēģinājumu viņu gāzt. Viņš paziņoja, ka kandidēs Leiboristu partijas līdera vēlēšanās, ja tādas notiks.
Tomēr Lordu palātas loceklis Čārlzs Falkoners sestdien izteicās, ka Stārmeram vairs nav "absolūti nekādas autoritātes". "Būtu jāvienojas par pārejas procesu, kurā Endijs un Kīrs sadarbotos, lai vienotos par to, kad notiks amata nodošana," viņš teica BBC.