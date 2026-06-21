Ukraina veikusi triecienus mērķiem abās Krimas tilta pusēs
Ukraina aizvadītajā naktī veikusi triecienus naftas rūpniecības objektiem un Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmām abās Krimas tilta pusēs, svētdien apstiprinājis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Pagājušajā naktī mūsu tāldarbības sankcijas bija vērstas pret okupantu militāro loģistiku, naftas rūpniecību un pretgaisa aizsardzību. Tas viss ir taisnīga atbilde uz Krievijas brutālajiem uzbrukumiem mūsu tautai. Es pateicos Ukrainas Drošības dienesta, Bezpilotu sistēmu spēku, Ukrainas Aizsardzības izlūkošanas dienesta un Speciālo operāciju spēku karavīriem par veiksmīgo darbu aptuveni 300 kilometru attālumā no frontes līnijas," paziņoja Zelenskis.
Viņš apstiprināja, ka tika uzbrukts objektiem abās Krimas tilta pusēs, tostarp jūras loģistikas objektiem naftas transportēšanai Krievijas Krasnodaras novadā un naftas bāzei Kerčā, okupētajā Krimā.
Tika doti triecieni arī militārajiem loģistikas objektiem, kā arī četrām "S-400" radaru stacijām un divām "Pantsir" sistēmām.
"Esmu pateicīgs visiem mūsu karavīriem par viņu precizitāti un profesionalitāti. Krievija saprot tikai spēku, un mūsu tāldarbības spēks noteikti darbojas miera labā. Slava Ukrainai," uzsvēra Zelenskis.
Kā ziņoja Ukrainas mediji, aizvadītajā naktī droni uzbruka Kerčas ostai un Krasnodaras novada ostai "Kavkaz". Uzbrukumu rezultātā ostās izcēlās ugunsgrēki.
Ukrainas armijas ģenerālštābs šodien paziņoja, ka veiksmīgi īstenots trieciens arī naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijas Tjumeņas apgabalā. Armija norādīja, ka tā ir viena no lielākajām rūpnīcām Rietumsibīrijā. Tā ražo dīzeļdegvielu, benzīnu un citus naftas produktus, tostarp Krievijas armijas vajadzībām.
Ukrainas karavīriem arī izdevies sabojāt dzelzceļa tiltu pār Ziemeļkrimas kanālu, dzelzceļa tiltu Petershahenas rajonā Zaporižjas apgabalā, kā arī dzelzceļa tiltu pār Sivašu Čongaras rajonā.