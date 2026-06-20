"Krievi gatavo jaunu masveida uzbrukumu Ukrainai!" brīdina Zelenskis
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdienas vakarā brīdināja par iespējamu jaunu Krievijas masveida uzbrukumu, aicinot iedzīvotājus tuvākajās stundās īpaši uzmanīgi sekot gaisa trauksmes signāliem.
"Šonakt un tuvākajās stundās mums īpaši rūpīgi jāreaģē uz gaisa trauksmēm. Krievi ir sagatavojuši jaunu masveida triecienu. Lūdzu, sargājiet sevi," savā vakara uzrunā sacīja Zelenskis.
Prezidenta brīdinājums izskanēja tikai dažas dienas pēc tam, kad Ukraina sarīkoja divus vērienīgus dronu uzbrukumus Maskavai. Pēc tiem Krievijas amatpersonas solīja atbildes pasākumus, bet Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņoja, ka Maskava gatavo jaunus triecienus objektiem, no kuriem esot atkarīga Ukrainas bruņoto spēku kaujasspēja.
Pēdējais no Ukrainas uzbrukumiem skāra Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcu, kuras darbības traucējumi saasināja degvielas deficītu vairākos Krievijas reģionos. Vienlaikus virs Krievijas galvaspilsētas ilgstoši bija redzami dūmi. Zelenskis uzsvēra, ka uzbrukumi Maskavai ir atbilde uz Krievijas triecieniem Ukrainas pilsētām un pēdējo uzbrukumu Kijivai. Pavasarī Krievija ievērojami pastiprinājusi gaisa uzbrukumus, bet jūnijā divi masveida raķešu triecieni nodarīja ievērojamus postījumus Ukrainas galvaspilsētai.
Starp skartajiem objektiem bija arī Kijivas Pečeru lavra – UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautais pareizticīgo klosteru komplekss, kas tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem reliģiskajiem simboliem Ukrainā. Zelenska uzrunas laikā Kijivā jau bija izsludināta gaisa trauksme, kas vēl vairāk pastiprināja bažas par iespējamu jaunu uzbrukumu.
Zelenskis izsaka brīdinājumu Baltkrievijai
Savā uzrunā Ukrainas prezidents izteica arī brīdinājumu Baltkrievijai. Viņš apgalvoja, ka Ukrainas rīcībā ir informācija par aprīkojumu, kas izvietots pie Baltkrievijas un Ukrainas robežas un tiek izmantots Krievijas dronu uzbrukumu atbalstam. "Ukraina vairākkārt ir signalizējusi, ka Baltkrievijas iesaiste šajā karā var novest pie ārkārtīgi bīstamām sekām," sacīja Zelenskis.
Ukrainas prezidents norādīja, ka šis aprīkojums tiek izmantots uzbrukumiem Žitomiras, Rivnes un Volīnijas apgabaliem, un uzsvēra, ka Minskai vēl ir laiks to demontēt. "Mēs zinām katru rūpnīcu Baltkrievijā, kas strādā Krievijas labā un atbalsta tās karu," uzsvēra Zelenskis.
Dienu iepriekš Ukrainas līderis jau bija izvirzījis Baltkrievijas autoritārajam līderim Aleksandram Lukašenko ultimātu, dodot vienu nedēļu laika, lai pie robežas izvietotais aprīkojums tiktu noņemts. Pretējā gadījumā Ukraina esot gatava rīkoties pati.