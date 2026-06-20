"Draudzība ar jums noteikti nav palīdzējusi!" Saasinās konflikts starp Meloni un Trampu
Publiskais konflikts starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Itālijas premjerministri Džordžu Meloni turpina saasināties. Pēc vairākiem Trampa izteikumiem, kuros viņš apšaubīja Meloni popularitāti, Itālijas valdības vadītāja atbildējusi ar neparasti asu paziņojumu sociālajos tīklos.
Tramps sestdien paziņoja, ka Meloni "klājoties slikti popularitātes ziņā" un pārmeta viņai nepietiekamu atbalstu ASV centieniem nepieļaut Irānas kodolprogrammas attīstību. Tāpat viņš apsūdzēja Itāliju par to, ka tā atteikusies ļaut amerikāņu spēkiem izmantot valsts militāro infrastruktūru operācijās pret Irānu.
Atbildot uz šiem izteikumiem, Meloni sociālajā tīklā "Instagram" norādīja, ka Trampa "pastāvīgie un neizprovocētie uzbrukumi" ir bezjēdzīgi. "Runājot par manu popularitāti – draudzība ar jums noteikti nav palīdzējusi tai augt, taču mana popularitāte nav atkarīga no manām attiecībām ar jums," rakstīja Itālijas premjere. "Mana popularitāte nav jūsu darīšana. Es ieteiktu jums pievērsties savējai," viņa piebilda.
Viens no strīda centrālajiem punktiem ir Trampa apgalvojums, ka Meloni esot vairākkārt lūgusi kopīgu fotogrāfiju G7 samita laikā Francijā. Pēc abu politiķu tikšanās samitā publiskotās fotogrāfijas radīja iespaidu par draudzīgām attiecībām, taču vēlāk intervijā Itālijas televīzijas kanālam "La7" Tramps izteicās daudz skarbāk.
"Viņa lūdza mani nofotografēties kopā. Man viņas kļuva žēl," sacīja ASV prezidents. "Viņa, iespējams, ir priecīga, ka es ar viņu vispār parunāju," piebilda Tramps. Šie izteikumi izraisīja sašutumu Romā. Meloni vēl iepriekš bija publiskojusi video, kurā atzina, ka Trampa vārdi viņu patiesi pārsteiguši. "Atklāti sakot, esmu šokēta," viņa teica. "Es nezinu, kāpēc ASV prezidents šādi izturas pret saviem sabiedrotajiem. Taču ir viena lieta, kas viņam jāatceras – ne es, ne Itālija nekad nelūdzas."
Papildu spriedzi radījuši arī Trampa pārmetumi par Itālijas militārajām bāzēm. ASV prezidents apgalvoja, ka Meloni radījusi "nopietnas loģistikas problēmas", liedzot izmantot Itālijas infrastruktūru ASV militārajām operācijām pret Irānu. Meloni šos pārmetumus noraidīja, uzsverot, ka jautājumi par ārvalstu spēku piekļuvi Itālijas bāzēm tiek regulēti ar starptautiskiem līgumiem.
"Itālijas bāzu izmantošanu nosaka vienošanās, kuras mēs vienmēr esam ievērojuši un kuras netiks pārkāptas, kamēr es esmu premjerministre," viņa paziņoja.
Lai gan Meloni ilgstoši tika uzskatīta par vienu no Trampa tuvākajām sabiedrotajām Eiropā un bija vienīgā Eiropas līdere, kas apmeklēja viņa inaugurāciju 2025. gadā, abu attiecības pēdējos mēnešos kļuvušas ievērojami vēsākas. Par spriedzes pieaugumu liecina arī Itālijas ārlietu ministra Antonio Tajāni lēmums atcelt nākamajā nedēļā plānoto vizīti ASV.
Šī nav pirmā publiskā sadursme starp Meloni un Trampu. Iepriekš Itālijas premjere asi kritizēja ASV prezidenta izteikumus par pāvestu Leonu XIV, kurš Trampa ieskatā esot "vājš noziedzības jautājumos" un "briesmīgs ārpolitikā". Meloni toreiz šos komentārus raksturoja kā nepieņemamus.