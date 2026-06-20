"Dažiem bija lauztas rokas un kājas!" Atklājas jaunas detaļas par traģisko vilcienu sadursmi Lielbritānijā
Dienu pēc vienas no smagākajām dzelzceļa katastrofām Lielbritānijā pēdējo gadu laikā izmeklētāji joprojām cenšas noskaidrot, kādēļ Bedfordā pasažieru vilciens ietriecās cita vilciena aizmugurē. Traģiskajā negadījumā dzīvību zaudēja viens no vilcienu vadītājiem, bet ievainoto skaits pieaudzis līdz 100 cilvēkiem, no kuriem deviņi atrodas kritiskā stāvoklī.
Jau ziņots, ka sadursme notika piektdien ap plkst. 17.15 pēc vietējā laika Bedfordā. Saskaņā ar sākotnējo informāciju vilciens, kas devās no Korbijas uz Londonu, ietriecās stāvoša Notingemas reisa aizmugurē. Negadījuma rezultātā no sliedēm noskrēja vismaz viens vagons. Deviņi cilvēki pēc avārijas atrodas kritiskā stāvoklī, vēl divi guvuši ļoti smagus ievainojumus, 32 ievainoti smagi, bet vairāk nekā 50 cilvēki cietuši vieglāk.
Daudzi pasažieri atzīst, ka sākotnēji pat nav sapratuši, kas noticis. Viens no viņiem, 40 gadus vecais ārsts Pīts Knaps, telekanālam "Sky News" stāstīja, ka sadursmes brīdis līdzinājies sprādzienam. "Tas bija kā sprādziens. Cilvēki raudāja, kliedza, bija ļoti nobijušies un apjukuši," viņš sacīja.
Pēc aculiecinieku teiktā, trieciens bijis tik spēcīgs, ka vairākus pasažierus izsviedis no sēdvietām. Daļa cilvēku guvuši traumas no bagāžas, kas kritusi no plauktiem, bet citi cietuši, atsitoties pret sēdekļiem un vagona konstrukcijām.
Vēl viens pasažieris Brets Bajats atzina, ka jau dažas sekundes pirms katastrofas nojautis, ka kaut kas nav kārtībā. "Es bieži braucu ar vilcieniem, un tie parasti šajā posmā nebremzē. Kad sajutu, ka vilciens sāk pakāpeniski samazināt ātrumu, nodomāju – kaut kas nav labi," viņš stāstīja. Pēc tam sekojis trieciens. "Tad bija milzīgs grūdiens, un sākās pilnīgs haoss. Tas ir viens no tiem brīžiem, kad šķiet, ka laiks uz mirkli apstājas."
Kad pirmais šoks bija pārgājis, cilvēki centušies palīdzēt cits citam. Bajats stāsta, ka automātiski atcerējies pirmās palīdzības apmācībās apgūto un devies pie ievainotajiem. "Cilvēki asiņoja. Dažiem bija lauztas rokas un kājas. Visi centās saprast, kas noticis un kā palīdzēt apkārtējiem."
Pēc pasažieru stāstītā, vairākos vagonos valdījis pilnīgs apjukums. Daļa cilvēku meklējuši tuviniekus, citi centušies sazvanīt ģimenes locekļus, lai paziņotu, ka ir dzīvi. Daudzi pasažieri notikuma vietu pameta ar asiņojošām brūcēm vai ar redzamām traumām.
Glābšanas dienesti uz negadījuma vietu ieradās dažu minūšu laikā. Tika izsludināta liela mēroga ārkārtas situācija, un glābšanas darbos iesaistījās desmitiem mediķu, ugunsdzēsēju, policistu un helikopteru ekipāžu. Kamēr cietušie tika nogādāti slimnīcās, pārējie pasažieri vairākas stundas pavadīja notikuma vietā, sniedzot liecības izmeklētājiem un gaidot ziņas par saviem līdzbraucējiem.
Izmeklētāji pagaidām nav publiskojuši nevienu versiju par traģiskās vilcienu sadursmes cēloņiem. Šobrīd zināms vien tas, ka piektdien ap plkst. 17.15 vilciens, kas devās no Korbijas uz Londonu, Bedfordas apkaimē ietriecās cita pasažieru vilciena aizmugurē. Pēc mediju rīcībā esošās informācijas, Notingemas reiss sadursmes brīdī atradies priekšā uz tām pašām sliedēm, iespējams, stāvošā stāvoklī. Trieciena rezultātā no sliedēm noskrēja vismaz viens vagons.
Britu Transporta policijas priekšniece Lūsija D'Orsija uzsvēra, ka pašlaik galvenā uzmanība tiek pievērsta cietušajiem un pierādījumu apkopošanai, nevis pieņēmumiem par negadījuma iemesliem. Tikmēr dzelzceļa infrastruktūras uzņēmuma "Network Rail" pārstāvji brīdinājuši, ka izmeklēšana būs sarežģīta un laikietilpīga. Tās gaitā tiks analizēti signalizācijas sistēmu dati, vilcienu reģistratori, dispečeru sakari, abu sastāvu tehniskais stāvoklis, kā arī izvērtēta iespējamā cilvēkfaktora loma.