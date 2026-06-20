Izskanējušas ziņas, ka Ukraina sagūstījusi Brežņeva mazmazdēlu
Krievijas militārie "Telegram" kanāli ziņo, ka Ukrainas bruņotie spēki sagūstījuši bijušā Padomju Savienības līdera Leonīda Brežņeva mazmazdēlu Antonu Milajevu, kurš Krievijas armijas sastāvā devies karot uz Ukrainu.
Saskaņā ar publicēto informāciju, 45 gadus vecais vīrietis pagājušā gada rudenī devās karot pret Ukrainu kā sapieris, bet novembrī viņš pārtrauca sazināties ar saviem radiniekiem. Jāpiemin, ka Brežņevam ar Milajevu asinsradniecības nav. Leonīda Brežņeva meita Gaļina savulaik oficiāli adoptēja viņa tēvu Aleksandru (savu vīra Jevgeņija dēlu no iepriekšējās laulības) un līdz ar to Milajevs uzskatāms par viņas mazdēlu.
Milajeva māte Irina Kuzņecova medijiem stāstījusi, ka tikai vairākus mēnešus pēc dēla pazušanas uzzinājusi, ka viņš ir dzīvs un atrodas Ukrainas bruņoto spēku kontrolētajā teritorijā Hersonas apgabalā.
Ukrainas amatpersonas pagaidām nav publiski komentējušas šo informāciju. Neatkarīgi avoti nav spējuši apstiprināt Krievijas medijos izskanējušās ziņas.
Ziņas par Milajeva sagūstīšanu izskan laikā, kad Ukraina un Krievija turpina gūstekņu apmaiņas procesu. Jūnija sākumā abas valstis īstenoja kārtējo apmaiņas posmu, kura laikā Ukrainā atgriezās 185 karavīri un viens civiliedzīvotājs. Pēdējo mēnešu laikā abas puses vairākkārt paziņojušas par gatavošanos plašākām gūstekņu apmaiņām, tostarp apspriežot tā dēvēto "1000 pret 1000" formulu.