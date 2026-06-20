Zelenskis nosūta Navrockim atpakaļ Polijas augstāko apbalvojumu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nosūtījis Polijas prezidentam Karolam Navrockim atpakaļ Polijas augstāko valsts apbalvojumu – Baltā ērgļa ordeni.
"Vakar Polijas prezidents norādīja, ka Baltā Ērgļa ordenis nav parasts apbalvojums. Tas ir Polijas Republikas visaugstākās uzticības simbols. Tas nozīmē īpašu saikni ar Polijas valsti un īpašu tautas pateicību. Šāds simbols prasa ne tikai nopelnus, bet arī cieņu pret vērtībām, kas veido mūsu sabiedrības pamatu. Tātad, ja tiek uzskatīts, ka šis īpašais simbols var palikt Katrīnai II, Benito Musolīni un Gerhardam Šrēderam, tad mēs Ukrainā par to nestrīdēsimies," vietnē "Telegram" pauda Zelenskis.
Savā vēstījumā Zelenskis uzsvēra, ka Ukraina augstu vērtē Polijas tautas solidaritāti un sadarbību, kas bijusi nozīmīga cīņā pret Krievijas agresiju. "Ukraina ir pateicīga Polijas tautai par atbalstu un sadarbību, kam ir būtiska loma cīņā par mūsu un jūsu neatkarību no Krievijas," norādīja Ukrainas prezidents.
Viņš arī uzsvēra, ka Ukraina nekad neaizmirst solidaritāti un apzinās ciešas sadarbības nozīmi reģiona valstu drošības stiprināšanā. "Ukraina nekad neaizmirsīs solidaritāti un zina, ka sadarbība starp mūsu reģiona valstīm un tautām ir viens no taustāmiem drošības garantiem gan ukraiņiem, gan ikvienai kaimiņvalstij," teikts Zelenska paziņojumā.
Prezidents apliecināja, ka Ukraina turpinās aizstāvēties pret Krievijas iebrukumu un strādās pie tā, lai panāktu ilgstošu un taisnīgu mieru.