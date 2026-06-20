Spānijas premjera sievai tiesa aizliedz izbraukt no valsts
Spānijas premjerministra Pedro Sančesa sievai Begonai Gomesai būs jāstājas zvērināto tiesas priekšā saistībā ar korupcijas apsūdzībām, nolēmusi tiesa, vienlaikus nosakot arī aizliegumu izbraukt no valsts.
Tiesnesis Huans Karloss Peinado lika Gomesai nodot savu pasi un divreiz mēnesī ierasties tiesā, līdz lietā tiks pieņemts spriedums, teikts lēmumā. Tiesa paziņoja, ka visiem robežkontroles punktiem, kā arī civilajām un militārajām lidostām tiks izsniegtas instrukcijas, lai nodrošinātu, ka Gomesa ievēro aizliegumu izbraukt no valsts.
Peinado 2024. gada aprīlī sāka izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai Gomesa ir izmantojusi savu premjera sievas stāvokli privāta labuma gūšanai, ko viņa un vīrs noliedz. Lietas centrā ir katedras izveidošana un vadīšana Madrides Komplutenses universitātē, kā arī valsts resursu un personīgo sakaru izmantošana privātu interešu veicināšanai.
Tiesnesis aprīlī oficiāli apsūdzēja Gomesu par izšķērdēšanu, ietekmes ļaunprātīgu izmantošanu, korupciju biznesa darījumos un līdzekļu piesavināšanos. Gomesas lietas pamatā ir sūdzība, kuru iesniedza pretkorupcijas organizācija "Hazte Oir".
Sančesa brālis Dāvids Sančess tiek apsūdzēts citā izmeklēšanā par ietekmes ļaunprātīgu izmantošanu, kas saistīta ar viņa pieņemšanu darbā sociālistu pārvaldītās Badahosas provinces padomē