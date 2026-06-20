Eiropas Savienība piešķīrusi Armēnijai pirmos 34 miljonus eiro pēc Krievijas ieviestajiem ierobežojumiem
Eiropas Savienība piešķīrusi Armēnijai pirmos 34 miljonus eiro no iepriekš solītās palīdzības paketes, lai palīdzētu valstij mazināt Krievijas noteikto tirdzniecības ierobežojumu radīto ekonomisko ietekmi.
Kā paziņoja EK, šī ir pirmā daļa no plašākas palīdzības programmas, kas paredz arī tirdzniecības procedūru vienkāršošanu un pasākumus, lai stiprinātu valsts ekonomisko stabilitāti. Briselē uzskata, ka šie līdzekļi palīdzēs Armēnijai pārvarēt pašreizējās ekonomiskās grūtības un pavērs jaunas iespējas Armēnijas uzņēmumiem Eiropas un reģionālajos tirgos.
Jūnija sākumā Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena apsolīja Erevānai 50 miljonu eiro lielu palīdzības paketi pēc tam, kad Krievija ieviesa ierobežojumus vairāku armēņu preču importam un pārdošanai.
Saskaņā ar laikraksta "Financial Times" datiem Eiropas Savienība gatavo arī pasākumus, lai samazinātu muitas nodokļus Armēnijas lauksaimniecības un pārtikas produktiem. Runa ir par lielu daļu no 20 preču kategorijām, uz kurām attiecas Krievijas ierobežojumi. Šo eksporta apjoms tiek lēsts aptuveni 420 miljonu eiro gadā.
Tajā pašā laikā izdevuma avoti norāda, ka šo pasākumu īstenošana saskaras ar grūtībām, tostarp konkurences dēļ ar Francijas konjaka ražotājiem un loģistikas sarežģījumiem, pārvadājot preces caur Turciju un Gruziju.