Neraugoties uz pamieru, Libānā turpinās sadursmes un Izraēlas uzlidojumi
Neskatoties uz piektdien pasludināto pamieru starp Izraēlu un Irānas atbalstīto teroristu grupējumu "Hizbollah", Libānā sestdien turpinās sadursmes un Izraēlas uzlidojumi.
Libānas civilās aizsardzības aģentūra paziņoja, ka sestdien Izraēlas triecienos Nabatijas rajonā valsts dienvidos gājuši bojā 16 cilvēki un 12 ievainoti.
Savukārt Izraēlas militārpersona pavēstīja, ka "Hizbollah" kaujinieki nakts laikā uz Izraēlas spēkiem Libānas dienvidos izšāvuši vairāk nekā 50 raķešu, kas lika armijai sākt uzbrukumus grupējumam šajā reģionā.
Piektdien Izraēlas vēstnieks Vašingtonā Jehiels Leiters paziņoja, ka Izraēla joprojām ir stingri apņēmusies ievērot tūlītēju pamieru, ja "Hizbollah" ievēros vienošanos un pārtrauks karadarbību.
Publiski "Hizbollah" ir paziņojis, ka ievēros pamieru, ja to darīs Izraēla, taču nav apstiprinājusi, ka pamiers faktiski ir spēkā.
Kā piektdien paziņoja ASV valdības avoti, Izraēla un "Hizbollah" pārstāvji vienojušies par pamieru.
Vienošanās starpnieki bija ASV, Irāna un Katara un tā stājās spēkā plkst. 16.00 (pēc vietējā un Latvijas laika), teica avoti.
Šonedēļ panāktā vienošanās starp ASV un Irānu aicina uz militāro konfliktu visaptverošu izbeigšanu Tuvajos Austrumos, bet neietver skaidru prasību izvest Izraēlas karaspēku no Libānas dienvidiem.
Libānas šiītu kaujinieku grupējums "Hizbollah" ir Irānas svarīgākais reģionālais sabiedrotais.