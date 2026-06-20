Tramps sniedz izšķirošu paziņojumu par ASV iebrukumu Kubā
ASV prezidents atzina, ka Amerikas Savienotās Valstis varētu atkārtot Venecuēlas scenāriju attiecībā uz Kubu.
ASV Baltā nama vadītājs Donalds Tramps paziņoja, ka hipotētiska amerikāņu operācija Kubā varētu izvērsties līdzīgi kā Venecuēlā.
Viņš par to personīgi stāstīja intervijā raidījumam "Axios Show". "Iespējams. Tas ir iespējams," prezidents sacīja, atbildot uz intervijas vadītāja jautājumu.
Amerikāņu līderis norādīja, ka Kubas ģeogrāfiskā atrašanās vieta ievērojami vienkāršo potenciālo operāciju, salīdzinot ar citiem reģioniem. Viņš teica, ka tā atrodas daudz tuvāk Amerikas Savienotajām Valstīm nekā Tuvie Austrumi vai Dienvidamerika, kur ASV armija nesen ir veikusi militāras operācijas.
Tramps stāstīja arī par janvārī notikušo ASV operāciju Venecuēlā, kuras laikā, pēc viņa teiktā, amerikāņu spēki sagūstīja Nikolasu Maduro un atstādināja viņu no varas. Prezidents paziņoja, ka pēc tam valstī sāka aktīvāk darboties amerikāņu uzņēmumi.
Saskaņā ar "Axios" sniegto informāciju, Vašingtona patiešām apsver dažādas operāciju iespējas Kubā. Tomēr Tramps uzsvēra savu priekšroku miermīlīgiem režīma maiņas līdzekļiem. Prezidents nenorādīja konkrētu laika grafiku nevienai operācijai.