Medvedevs komentējis Kremlim sāpīgos Ukrainas dronu uzbrukumus: "Hāgas konvencijas vairs nav vajadzīgas"
Ņemot vērā Ukrainas bruņoto spēku pastiprinātos uzbrukumus Krievijas pilsētām, Krievijas armijai "vairs nav un nevar būt nekādu noteikumu". Šādu viedokli paudis Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs.
"Ņemot vērā ienaidnieka masveida teroristiskos uzbrukumus mūsu pilsētām, kuru intensitāte pieaug un acīmredzami turpinās pieaugt, ir pienācis laiks atklāti paziņot, ka vairs nav nekādu noteikumu attiecībā uz neonacistisko Kijivu un tādu nevar būt," viņš rakstīja Kremļa sociālajā tīklā "Max".
Pēc Medvedeva domām, vienīgajam, kas Krievijai arī turpmāk būtu jāuzskata par nepieļaujamu, jābūt apzinātai jeb iepriekš plānotai civiliedzīvotāju nogalināšanai. Bijušais Krievijas prezidents arī paziņoja, ka Hāgas konvencijas par kara likumiem un paražām "vairs nav nepieciešamas".
18. jūnija naktī Ukrainas bruņoto spēku bezpilota lidaparāti veica vērienīgāko uzbrukumu Krievijas pilsētām kopš kara sākuma. Aizsardzības ministrija ziņoja par gandrīz tūkstoš bezpilota lidaparātu iznīcināšanu 24 stundu laikā. Starp mērķiem bija arī Maskava, kur Kapotņas naftas pārstrādes rūpnīcā izcēlās ugunsgrēks.
Divas dienas vēlāk Krievijas prezidents Vladimirs Putins vēl nav komentējis ne Ukrainas uzbrukumu, ne situāciju Maskavā.