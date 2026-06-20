Poļu gatavība aizstāvēt valsti kara gadījumā ar Krieviju strauji sarukusi, liecina aptauja
To Polijas iedzīvotāju skaits, kuri kara gadījumā ar Krieviju būtu gatavi aizstāvēt savu valsti vai ziedot savu labklājību, sasniedzis rekordzemu līmeni.
Polijā sabiedrības vēlme aizstāvēt valsti kara gadījumā pēdējo trīs gadu laikā ir ievērojami samazinājusies. Pie šāda secinājuma nonākuši sociologi, salīdzinot sabiedrības noskaņojumu laikposmā no 2023. līdz 2026. gadam, ziņo "InfoSecurity24".
Saskaņā ar domnīcas IBRiS datiem, šobrīd tikai 15% poļu apgalvo, ka ir gatavi upurēt savu dzīvību, lai aizstāvētu valsti. 2023. gadā šis skaitlis bija 27%. Visbažīgākā situācija vērojama jauniešu vidū. Starp pilsoņiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem tikai 18% ir gatavi piedalīties hipotētiskā karā. Visaugstākais līmenis ir reģistrēts vecumā no 40 līdz 59 gadiem – 56%.
Vienlaikus samazinājies to iedzīvotāju skaits, kuri ir gatavi savas valsts labā ciest materiālus zaudējumus. Lai gan 2023. gadā 46% poļu bija gatavi atteikties no daļas savas personīgās bagātības, tagad šis skaitlis ir samazinājies līdz 36%. To cilvēku īpatsvars, kuri nav gatavi nekādiem upuriem, pieauga no 14% līdz 30%.
Sociologi arī norādīja uz zemu sabiedrības praktiskās sagatavotības līmeni šādam scenārijam. Gandrīz 82% aptaujāto atzina, ka nezina, kur atrodas tuvākā patvertne. Tikai 36% iedzīvotāju plāno apgūt pamata aizsardzības apmācību.
Par galveno potenciālo draudu Polijai tuvākajās desmitgadēs tiek uzskatīta Krievija. Iespējamā kara gadījumā poļu pamata scenārijs paredz tieši militāru konfliktu ar Krieviju.