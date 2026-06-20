"Redzēju visapkārt izmētātus sēdekļus!" Lielbritāniju šokē divu vilcienu sadursme, cietuši desmitiem cilvēku
Divu vilcienu sadursmē aptuveni 100 kilometrus uz ziemeļiem no Londonas gājis bojā mašīnists, bet 89 cilvēki guvuši dažāda smaguma traumas, paziņoja Lielbritānijas Transporta policija.
Ārkārtas dienesti piektdien ap plkst. 17.15 tika izsaukti uz dzelzceļa līniju uz dienvidiem no Bedfordas pilsētas, kur sadūrās divi uzņēmuma "East Midlands Railway" vilcieni. Abi vilcieni bija izbraukuši no Londonas Sentpankrasas stacijas. Negadījuma cēloņi tiek izmeklēti.
Spriežot pēc kāda pasažiera sociālajos tīklos publicētā video, viena vilciena priekšējā daļa ietriecās otra vilciena aizmugurē. Fotogrāfijās no notikuma vietas redzams, ka vismaz viens vagons noskrējis no sliedēm.
"Manas domas ir kopā ar bojāgājušā ģimeni un tiem, kuri guvuši smagus ievainojumus," teikts Lielbritānijas premjerministra Kīra Stārmera paziņojumā.
Austrumanglijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ziņoja, ka notikuma vietā nosūtīts liels skaits brigāžu, tostarp vairāk nekā 20 ātrās palīdzības automašīnas un seši medicīniskie helikopteri.
Dienests informēja, ka viens cilvēks gājis bojā notikuma vietā, 11 cilvēki guvuši ļoti smagas traumas, 22 — smagas, bet 56 — vieglus ievainojumus, vēsta "Reuters".
Arodbiedrības RMT ģenerālsekretārs Edijs Dempsijs paziņoja, ka organizācija ir "satricināta par ziņu par vilciena mašīnista un bijušā RMT pārstāvja traģisko bojāeju".
Varasiestādes turpina noskaidrot negadījuma apstākļus.
Vilcienu satiksme "East Midlands Railway" maršrutos uz Sentpankrasas staciju un no tās tika apturēta līdz piektdienas vakaram. Arī sestdien gaidāmi satiksmes traucējumi.
Pasažieris Pīters Knaps BBC pastāstīja, ka atradies vilciena priekšējā vagonā, kas sadūrās ar otru vilcienu.
"Kad piecēlos, redzēju visapkārt izmētātus sēdekļus. Man bija sajūta, it kā būtu nonācis sprādziena epicentrā," viņš sacīja.
"Es redzēju cilvēkus ar asiņainām sejām, lauztām kājām un dūmus visapkārt," piebilda Knaps.
Savukārt pasažiere Šola Mene BBC stāstīja: "Cilvēki tika izmesti no savām vietām, sēdekļi trīcēja, un tad kāds vienkārši pārlidoja tiem pāri un ietriecās manam vīram tieši sejā."
"Bija daudz asiņu. Daudziem cilvēkiem bija sejas traumas," viņa piebilda.
Lielbritānijas transporta ministre Haidija Aleksandere paziņoja, ka ir "dziļi satraukta" par ziņām par sadursmi un viena cilvēka bojāeju.
Atbildot uz jautājumu par negadījuma cēloņiem, viņa norādīja: "Ir pārāk agri izdarīt pieņēmumus."
"Mēs noteikti veiksim rūpīgu izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kā šī sadursme notika, un gūtu mācības, lai līdzīgi incidenti vairs nekad neatkārtotos," sacīja Aleksandere.
"Lielbritānijas dzelzceļš ir viens no drošākajiem pasaulē," viņa piebilda. "Šādi negadījumi ir ļoti reta parādība."