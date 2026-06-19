Ukraina de facto kļuvusi par vienu no NATO galvenajiem militārajiem spēkiem, pauž Zelenskis.
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Šodien 19:44
Zelenskis: Ukraina faktiski ir otrā spēcīgākā armija NATO
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savas valsts bruņotos spēkus raksturojis kā faktiski "otro spēcīgāko armiju NATO".
Zelenskis žurnālistiem teica, ka NATO ir nepieciešama Ukraina, piebilstot, ka tas ir fakts, ko atzīst jau visi NATO valstu vadītāji.
Zelenskis norādīja, ka, aizstāvoties pret Krievijas iebrukumu, Ukrainas armija pierāda, ka ir vairāk nekā līdzvērtīga Krievijas bruņotajiem spēkiem, kas pirms iebrukuma Ukrainā tika uzskatīta par otro spēcīgāko armiju pasaulē.
Viens no Maskavas deklarētajiem kara mērķiem ir neļaut Ukrainai iestāties NATO.
Zelenskis pauda viedokli, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins paliks Kremlī līdz savai nāvei, cenšoties atjaunot Padomju Savienību, kas sabruka 1991. gadā.
"Bez Ukrainas tas ir neiespējami, un tieši tāpēc mums, dārgie ukraiņi, ir tik grūti," viņš piebilda.