Krievijas pēdas uzbrukumos Stārmera īpašumiem: diviem vīriešiem piespriests cietumsods
Tiesa Lielbritānijā piespriedusi cietumsodu diviem vīriešiem par uzbrukumiem divām mājām un automašīnai, kas saistītas ar premjerministru Kīru Stārmeru.
Kā secināts izmeklēšanā, uzbrukumi, visticamāk, saistīti ar Krieviju.
Saskaņā ar prokuratūras sniegto informāciju abiem vīriešiem - 22 gadus vecajam Romānam Lavrinovičam un 27 gadus vecajam Staņislavam Karpiucam - par noziegumu veikšanu tika piedāvāta samaksa caur platformu "Telegram". Ar viņiem sazinājās krievvalodīga persona, kas izmantoja segvārdu "El Money".
Piespriežot Ukrainas pilsonim Lavrinovičam septiņu gadu cietumsodu, tiesnesis Nīls Garnhems teica, ka viņš bijis "noderīgs idiots". Viņš tika izmantots kā bandinieks kādam nezināmam mērķim, kas apdraudēja cilvēku dzīvības, teica tiesnesis.
Rumānijas pilsonim Karpiucam, kurš atbalstīja un mudināja Lavrinoviču pastrādāt dedzināšanu, tika piespriests divu gadu cietumsods.
2025. gada maijā vīrieši naktī veica uzbrukumus divām Londonas mājām, kas saistītas ar Stārmeru, tostarp viņa bijušajai dzīvesvietai, kur dzīvoja viņa ģimenes locekļi, kā arī automašīnai, kas agrāk piederēja viņam.
Prokuratūra norādīja, ka vainīgie nepauda nekādu politisku motivāciju noziegumu izdarīšanai un ka viņu motīvs bija finansiāls.
Londonas pretterorisma policijas komandiere Helēna Flanagana pēc sprieduma paziņoja, ka galvenais organizators vēlējās radīt bailes, lai gan nav pierādījumu, ka "El Money" būtu drauds valstij.
Laikraksts "Financial Times" ziņoja, ka viņu veiktajā izmeklēšanā tika noskaidrots, ka "El Money" atradās Krievijā un bija saistīts ar hakeru grupu "NoName".
Stārmers atzinīgi novērtēja tiesas spriedumu. Viņš teica, ka šo uzbrukumu sērija jāskata plašākā kontekstā, norādot, ka Ukrainai karā klājas labāk un Rietumu sankcijas reāli ietekmē Krieviju.