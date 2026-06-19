Tramps pazemo Meloni ar apgalvojumu, ka viņa lūgusies pēc kopbildes
Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajāni atcēlis braucienu uz ASV pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps Itālijas televīzijai paziņoja, ka premjerministre Džordža Meloni esot viņu lūgusies nofotografēties kopā ar viņu.
Tramps un Meloni šonedēļ G7 samitā Evianlebēnā, Francijas austrumos, tika redzēti ciešā sarunā, un Itālijas līdere vēlāk žurnālistiem sacīja, ka viņu attiecības nav mainījušās un nekādu “pārmetumu” neesot bijis.
Tomēr Tramps pēc tam sniedzis telefoninterviju Itālijas televīzijas kanālam La7, kurā apgalvojis: “Viņa lūdzās, lai es nofotografējos ar viņu; man kļuva viņas žēl.”
Abi līderi Evianā tika filmēti vairākas reizes, tostarp brīdī, kad viņi šķita iegrimuši sarunā uz neliela dīvāna, Meloni sarunas laikā smaidot. “Viņa droši vien ir priecīga, ka es ar viņu runāju,” viņš sacīja.
Meloni uz to reaģēja ar pilnīgu neticību, īsā uzrunā saviem septiņiem miljoniem sekotāju “Instagram” sakot, ka ir “atklāti satriekta”. “Es nezinu, kāpēc ASV prezidents šādi izturas pret sabiedrotajiem,” viņa sacīja, piebilstot, ka šī neesot pirmā reize.
“Varu tikai teikt, ka ir nožēlojami, ka viņš neizrāda tādu pašu apņēmību pret Rietumu un ASV ienaidniekiem — kuru līderiem viņš, šķiet, ir daudz pretimnākošāks. Taču ir viena lieta, kas viņam jāatceras: ne es, ne Itālija nekad nelūdzamies.”
Abu līderu publiskā vārdu apmaiņa liecina, ka viņu iepriekš ciešās attiecības pēdējos mēnešos ir sašķobījušās kopš Trampa lēmuma sākt karu ar Irānu