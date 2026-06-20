VIDEO: Krievijā sākusies masveida piespiedu mobilizācija
Krievijas reģionos sākušies reidi, kuru laikā drošības spēki aiztur vīriešus, lai parakstītu līgumus ar Aizsardzības ministriju.
Vairākas pazīmes liecina, ka Krievijas reģionos ir sākusies vīriešu piespiedu mobilizācija. 18. un 19. jūnijā tika reģistrēti masveida ziņojumi par reidiem, kuru laikā militārā vervēšanas biroja darbinieki piespiedu kārtā aiztur līgumkareivjus. Saskaņā ar vairāku Krievijas mediju un "Telegram" grupu sniegto informāciju, vīrieši tiek aizturēti uz ielām un sabiedriskās vietās un pēc tam nogādāti militārās reģistrācijas un iesaukšanas birojos.
Daži pilsoņi tiek apturēti arī uz ceļa un izvilkti no automašīnām dokumentu pārbaudei un turpmākai reģistrācijai. Visizteiktākā situācija ir vērojama Penzas reģionā, kur ir vislielākais ziņojumu skaits par šādiem incidentiem, bieži vien kopā ar videoierakstiem.
Saskaņā ar neoficiālu informāciju, vietējās administrācijas ir saņēmušas plānus palielināt militāro vervēšanu par vairākiem tūkstošiem cilvēku.
Krievijas armija turpina ciest lielus zaudējumus
Tikmēr pieaug spekulācijas par iespējamu jaunu mobilizācijas vilni. Krievijas armija turpina ciest lielus zaudējumus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis maija beigās paziņoja, ka kopš 2026. gada sākuma Krievijas spēki zaudējuši vairāk nekā 145 000 karavīru, tostarp gandrīz 86 000 kritušo.
Šie zaudējumi, kā norāda analītiķi, pārsniedz Kremļa spējas papildināt armijas rindas ar jauniesauktajiem un līgumkaravīriem.
Iespējamās mobilizācijas perspektīvas saskan arī ar Londonā bāzētā Starptautiskā stratēģisko pētījumu institūta (IISS) iepriekšējiem brīdinājumiem. Institūta eksperti secinājuši, ka Krievijas finanšu resursi kara turpināšanai strauji izsīkst, liekot Kremlim izvēlēties starp militāro mērķu samazināšanu vai pāreju uz pilnībā militarizētu ekonomiku ar slēgtām robežām un plašu mobilizāciju.
Par iespējamu gatavošanos jaunam iesaukšanas vilnim liecina arī vairāki netieši signāli. Mediji ziņo, ka 2026. gada sākumā Krievijas kara komisariāti būtiski palielinājuši tā dēvēto mobilizācijas rīkojumu izsniegšanu, bieži vien aizbildinoties ar nepieciešamību aktualizēt pilsoņu personas datus.
Cilvēktiesību organizācijas norāda, ka šie rīkojumi tiek ielīmēti militārajās apliecībās un satur detalizētas instrukcijas par rīcību vispārējas mobilizācijas gadījumā. Šo tendenci apstiprina arī interneta meklēšanas statistika – Krievijas meklētājprogrammā "Yandex" pieprasījumu skaits par mobilizācijas rīkojumiem no janvāra līdz aprīlim pieaudzis gandrīz četras reizes.