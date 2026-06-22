Vācijas ārlietu eksperte: "Vācieši mazāk uzticas tam, ka amerikāņi varētu sniegt mums drošību"
Vācijas sabiedrības noskaņojuma maiņa attiecībā uz valsts drošības politiku ir jau lielākoties notikusi, un Vācija ar lielākās sabiedrības daļas atbalstu ir apņēmusies kļūt par spēcīgāko konvencionālo armiju Eiropā un NATO konvencionālo mugurkaulu Eiropā, lai uzņemtos atbildību par Eiropu, intervijā aģentūrai LETA "NATO Stratcom Dialogue 2026" laikā sacīja Vācijas Hansa Zeidela fonda Ārlietu un drošības padomes vadītāja Andrea Rotere.
Vai Vācija tiešām ir spējusi mainīt savu ilggadējo ideoloģiju attiecībā uz drošības jautājumiem?
Vācija ir nogājusi garu ceļu gan stratēģiski, gan finansiāli, gan attiecībā uz to, kā mēs vispār runājam par drošības situāciju. Tas nebūt nav pietiekami, tomēr man vienmēr aizrāda, ka vācieši ir ļoti pesimistiski noskaņoti, runājot paši par sevi, tāpēc cenšos būt mazliet optimistiskāka šajā jautājumā. Mēs esam nogājuši garu ceļu, un to, manuprāt, labi novērtē arī Eiropā.
Šis process ir diezgan pretrunīgs, ja to vēro no malas. Vai varam uzskatīt, ka Vācijas ilggadējā atturība attiecībā uz vadošas lomas uzņemšanos militārās lietās tiešām ir jau pagātne?
Kad sākās karš Ukrainā, kanclers Šolcs nāca klajā ar savu "Zeitenwende" ("pagrieziena punkts") runu. Tas bija paziņojums par mūsu drošības un aizsardzības politikas pārskatīšanu. Tika pavisam skaidri pateikts, ka tas, kas notiek Eiropā, ir vēsturisks lūzums un ka Vācijai ir jāsper šādi soļi, jo mūsu vecie pieņēmumi šajā ziņā ir sagrauti. Ļoti ilgi visi domājām, ka mūsu savstarpējā ekonomiskā atkarība sniegs mums drošību, ka vienmēr būsim drošībā, pašiem nekur neiesaistoties. Vācijā notiekošās diskusijas skaidri liecina, ka tas ir mainījies. No drošības politikas viedokļa ir labi, ka tas notiek.
Nekas jau arī nav ideāli. Mums joprojām ir savas problēmas, un mēs varam par tām runāt un par tām arī runāsim. Tomēr veids, kā mēs formulējam notiekošo, kā mēs stratēģiski par to domājam, ir milzīgs solis uz priekšu. Protams, mūsu priekšā joprojām ir virkne izaicinājumu.
Tātad vācu sabiedrība beidzot ir gatava nolikt malā kolektīvās vainas apziņas politiku, kad tagad Eiropā plosās cits agresors?
Tāda bija mūsu stratēģiskā kultūra, ko galvenokārt raksturoja militāra atturība, kuru noteica mūsu vēsturiskā pieredze. Manuprāt, no savas stratēģiskās kultūras pavisam atteikušies neesam. Tomēr tā mainās. Vācieši ļoti ilgi neatbalstīja mūsu aizsardzības izdevumu palielināšanu vai mūsu Bundesvēra spēku palielināšanu, taču aptaujas liecina, ka tagad vairākums ir par to. Cilvēki lielākoties redz Krieviju kā draudu, arī tās hibrīduzbrukumu dēļ. Draudu uztvere Ukrainas kara dēļ ir krasi mainījusies. Tāpat pieaudzis arī atbalsts atbildīgākai drošības un aizsardzības politikai.
Vācijā mēs sakām, ka velns slēpjas detaļās. Ko tas konkrēti nozīmē? Kad jautājat vāciešiem, vai viņi atbalsta NATO, vai viņi atbalsta mūsu sabiedrotos, vai viņi atbalsta mūsu aizsardzības izdevumu palielināšanu, aptaujātie pārsvarā uz visiem jautājumiem atbildēs ar "jā". Bet tad, kad runa ir par konkrētākiem pasākumiem - vai jūs atbalstāt nodokļu paaugstināšanu, lai palielinātu aizsardzības izdevumus, vai jūs atbalstāt sava karaspēku nosūtīšanu uz ārzemēm -, atbalsts joprojām ir, taču tas samazinās. Tātad joprojām pastāv atšķirība starp šāda veida draudu uztveri un principiālu atbalstu mūsu pašu aizsardzībai. Protams, tieši sabiedrības locekļi jau faktiski uzņemas daļu no šīs nastas. Tātad šeit priekšā ir vēl liels skaidrošanas darbs. Atbalsts ir, bet mums tas vēl ir jāpārvērš plašā izpratnē par to, kāpēc mēs to darām, ko tas nozīmē, kādas būs sekas, kāpēc tas ir svarīgi. Ja to panāksim, tad tas arī palielinās mūsu vispārējo noturību. Rezumējot - pārmaiņas sabiedrības viedoklī ir notikušas, bet pārmaiņu process vēl nav noslēdzies.
Kādus tieši draudus vācieši saskata? Tie ir draudi Vācijai? Vai draudi Eiropas Savienībai? Vai varbūt draudi mierīgai dzīvei un komfortam?
Vāciešiem, protams, nav tāda pati draudu uztvere kā jums Latvijā, Polijai vai citām Baltijas valstīm, jo mēs neesam frontes līnijas valsts. Tajā pašā laikā es atceros, ka tad, kad sākās karš, cilvēki tiešām baidījās. Viņi zvanīja aizsardzības ministrijai un jautāja, vai ir sācies karš. Jau tolaik eksistēja skaidra draudu uztvere.
Pārsvarā cilvēki Krieviju uzskata par draudu. Arī Krievijas hibrīdās aktivitātes Vācijā viņi uzskata par draudu. Lai gan neesam frontes līnijas valsts, pateicoties mūsu ekonomiskajai varai un politiskajam svaram, kā arī ģeogrāfijas dēļ, esam NATO aizsardzības loģistikas mugurkauls. Tāpēc arī mēs arvien biežāk kļūstam par Krievijas hibrīddarbību mērķi. Un cilvēki to saprot. Arī tad, kad runa ir, piemēram, par dezinformāciju, cilvēki apzinās, ka mūsu drošībai tā ir izaicinājums. Kaut arī daudziem joprojām ir grūti šo dezinformāciju atpazīt. Šajā ziņā mums joprojām pastāv zināmas neatbilstības starp teorētiskām zināšanām un realitāti. Tomēr draudu uztvere noteikti ir mainījusies.
Kā vācieši skatās uz nepieciešamību stāties ASV spēku vietā, pārņemot zināmas atbildības vai funkcijas?
Lai kas notiktu ASV, vācieši to kopumā ļoti ņem pie sirds. Mūsu vēsture pēc Otrā pasaules kara mūs ļoti cieši saista ar ASV. Kad [ASV prezidents Donalds] Tramps vērsās pret mums ar asu kritiku, kurai, protams, savā ziņā bija pamats, tā patiešām raisīja rezonansi vācu sabiedrībā. Līdz ar to vācieši mazāk uzticas tam, ka amerikāņi varētu sniegt mums drošību, un tāpēc arī atbalsta aizvien vērienīgākus centienus stiprināt Eiropas autonomiju šajā ziņā.
Šī jautājuma politiskā puse ir ļoti pragmatiska, un tādai tai arī jābūt. Jo, no vienas puses, mēs visi paliksim atkarīgi no ASV, kad runa ir par kodolieroču atturēšanu, par stratēģiskajiem palīglīdzekļiem, par izlūkošanu, par pretgaisa un pretraķešu aizsardzību vai par tālās darbības triecienu precizitāti. Kamēr ASV palielina spiedienu, lai mēs uzņemtos lielāku atbildību, mēs tāpat saprotam, ka būsim no viņiem atkarīgi. Tajā pašā laikā cilvēki redz iespēju patiešām stiprināt Eiropas reakciju uz pašreizējiem draudiem.
Kopumā vācieši joprojām tic NATO. Viņi joprojām uzskata, ka transatlantiskā alianse ir neaizstājama iepriekš minēto iemeslu dēļ. Tomēr domāju, ka šobrīd pastāv liels stimuls patiešām stiprināt Eiropas pīlāru NATO. Un uzņemties lielāku atbildību. Tāpēc mēs Lietuvā izveidojam pastāvīgu brigādi. Tāpēc mēs arī uzņēmāmies komandēšanu kopā ar holandiešiem. Ne tikai taktisko komandēšanu, bet arī attiecībā uz jūras drošību. Redzam vēlmi pastiprināt savu ieguldījumu, bet, nesaraujot mūsu saites ar ASV, jo to mēs nebūt nevēlamies.
Viens no izaicinājumiem, ar ko mēs šobrīd saskaramies, ir tas, ka tērējam tik daudz naudas mūsu aizsardzībai, bet skaidri neredzam rezultātus, kas ļautu sabiedrībai šos rezultātus izprast. Tik lielas naudas iepludināšana vairo sabiedrības gaidas. Ir jābūt iespējai redzēt rezultātus, par tiem ir jāinformē un jābūt šajos jautājumos godīgiem.
Domāju, ka cilvēki vai politisko lēmumu pieņēmēji Vācijā ļoti ilgi nepietiekami novērtēja Vācijas sabiedrības attīstību un nemaz nemēģināja attīstīt mūsu stratēģisko kultūru, vienmēr paliekot tās robežās. Taču, manuprāt, viena no galvenajām gūtajām mācībām ir tā, ka mūsu pilsoņi spēj panest patiesību. Viņi vienkārši vēlas, lai ar viņiem par to runā. Tāpēc domāju, ka tieši tas arī būs viens no galvenajiem izaicinājumiem turpmākajos gados, lai bez pārlieka optimisma, bet ļoti reālistiski sabiedrībai izskaidrotu, kāpēc mēs to darām un kā tas notiek. Ir vienkārši vajadzīgas godīgas debates.
Ko Vācija redz kā savus galvenos partnerus Eiropā drošības jomā?
Lai gan Vācijā ir notikušas pārmaiņas, daļa no mūsu problēmas attiecībā uz Eiropas attīstības virzīšanu bija uzticība idejai par Francijas un Vācijas dzinēju, kas noteiks ātrumu un tempu Eiropā. Tomēr politiskā līmenī, kā arī pavisam praktiskā līmenī starp šīm divām lielākajām valstīm vienmēr ir pastāvējušas arī domstarpības. Vienlaikus redzat, ka Eiropas iestādes ir bloķētas vai ir ļoti ilgu laiku bijušas bloķētas. Tāpēc vācieši, kuri vienmēr ir iestājušies par integrācijas pieeju, visus sasēdinot pie sarunu galda un panākot visu piekrišanu, tagad patiesībā piekrīt darbībām ārpus ES, veidojot šīs ieinteresēto valstu koalīcijas. Tagad tieši Vācija veicina šādas partnerības ar ikvienu, kurš vēlas un spēj dot savu ieguldījumu, lai apvienotu spēkus un radītu vai attīstītu nepieciešamās spējas. Šī ir tendence atteikties jeb drīzāk distancēties no kaut kā tāda, kas Eiropas līmenī nedarbojas, vai, piemēram, tad, ja tas nedarbojas kopā ar Franciju, tad drīzāk veidojot koalīcijas ar tiem, kas vēlas iesaistīties.
Kas, jūsuprāt, ir dabiski šādas koalīcijas locekļi?
Viens variants ir Veimāras trīsstūris starp Vāciju, Franciju un Poliju, kura vitalizēšanā esam ieguldījuši visvairāk pūļu. Ja runa ir par konkrētu spēju attīstīšanu, tad, piemēram, ELSA (Eiropas Tālas darbības triecienu pieeja) mēs būtībā strādājam kopā ar tiem, kuri spēj un vēlas dot savu ieguldījumu. Nedomāju, ka Vācija ir zaudējusi savu integrēšanas vēlmi, jo tiek iesaistītas arī mazākas valstis. Šobrīd galvenā uzmanība ir pievērsta ne tik daudz integrācijai, cik spējām. Tāpēc ikviens, kas spēj dot ieguldījumu mūsu spēju attīstībā, būs partneris šajā procesā.
Runājot par Vācijas spējām, kādi ir pašreizējie lielākie izaicinājumi - politiskie vai ekonomiskie?
Kad teicu, ka esam nogājuši garu ceļu, tas nenozīmē, ka visā šī ceļa garumā nesastapāmies ar visa veida izaicinājumiem. Politiskā līmenī, kad valsti vada koalīcija, tad dažkārt ir redzams, ka ne visi koalīcijas partneri vienmēr ir vienisprātis. Tas spilgti izpaudās, kad diskutējām par obligātā militārā dienesta atkārtotu ieviešanu. Galu galā tika panākts kompromiss par brīvprātīgu dienestu. Kaut arī Bundesvērs, kā arī daudzi eksperti uzskata, ka atgriešanās pie iesaukuma būtu ieteicamākais risinājums.
Mēs ļoti daudz tērējam aizsardzībai, bet cilvēki ir nobažījušies par savām darbavietām, par savu sociālo sistēmu, par savu labklājības sistēmu un par pasākumiem, kas nepieciešami, lai valsts spētu uzturēt šādu bruņoto spēku spēcināšanu. Tāpēc ir ļoti nepieciešama šī vispārējā atbalsta pilnveidošana, lai cilvēki saprastu, kāpēc to visu darām.
Saskaņā ar NATO aizsardzības plāniem mums būs jābūt 460 000 cilvēku lieliem spēkiem - aktīvajiem karavīriem kopā ar rezervistiem. Pašlaik mums ir tikai 180 000 aktīvo karavīru. Bundesvēra personāla sastāvs ir jāpalielina vērienīgi. Mēs varam ieguldīt līdzekļus spējās, taču ir vajadzīgi cilvēki, kas ar tām reāli strādās. Tāpēc mūsu spēku skaitliskā palielināšana ir milzīgs izaicinājums.
Tikpat liels izaicinājums jau ilgstoši ir arī mūsu iepirkumu procesu reformēšana. Process ir pārlieku birokrātisks, kā jau to no Vācijas varētu sagaidīt. Daudz birokrātijas, daudz izmaksu un laika patēriņa. No otras puses, lai gan vēlamies palielināt mūsu aizsardzības rūpniecības jaudu, tomēr uzņēmumiem ir jāsniedz drošība, ka viņu ieguldījumi būs veiksmīgi. Iepirkumu sistēma un mūsu aizsardzības rūpnieciskās jaudas palielināšana ir vienas no galvenajām problēmām, ar kurām mēs pašlaik saskaramies.
Kā Vācijai veicas ar sadarbību šādos iepirkumos, piemēram, ar Franciju vai Lielbritāniju?
Vācijai daži labi piemēri ir. Piemēram, vācu un franču aizsardzības rūpniecības kopuzņēmums KNDS. Tagad redzam, ka Eiropas Savienība un NATO cenšas veicināt sadarbspēju un standartizāciju. Arī Vācijas valdība ir norādījusi, ka vēlas samazināt savu standartizāciju jeb drīzāk panākt vienādus standartus un savietojamību. Taču tajā pašā laikā konkurējošu ekonomiku apstākļos ir grūti pārvarēt šo Eiropas sadrumstalotību, jo īpaši šajā jomā. Ar šo jomu joprojām tikai cenšamies tikt galā.
Mēs esam frontes līnijas valstis, un, runājot par NATO aizsardzību, patiesībā runa ir par mūsu aizsardzību. Savulaik vācieši tika brutāli izraidīti no Baltijas valstīm, bet tagad kāds prasa vāciešiem būt gataviem aizstāvēt Baltiju. Vai šāda pretruna vācu sabiedrībā pastāv?
Tas nav īpaši ass jautājums, vismaz es ar to neesmu saskārusies. Kad runājat ar vecāko paaudzi, kas kļūst arvien mazāka un mazāka, daudzi cilvēki joprojām atceras, ko nozīmē būt piefrontes valstij, ko nozīmē būt atkarīgiem no ASV, ko nozīmē būt atkarīgiem no NATO dalībvalstu solidaritātes. Tātad ir daļa mūsu sabiedrības, kas to joprojām saprot, jo viņi to ir piedzīvojuši, un tāpēc viņiem ir vieglāk argumentēt nepieciešamību rīkoties.
No otras puses, mums ir daudz prasmīgāk jārunā ar mūsu jauno paaudzi, lai jauniešus iekļautu, jo viņi šo NATO solidaritāti nav piedzīvojuši. Īpaši tagad, kad ir atgriezies brīvprātīgās iesaukšanas modelis, viņi, šķiet, uzņemas galveno slogu saistībā gan ar to, gan ar finansējumu, gan visu pārējo. Mums ir ne tikai labāk jāskaidro viņiem, kāpēc to darām, bet arī jācenšas viņus iesaistīt.
Nesenā aptaujā gados jaunākiem cilvēkiem tika jautāts, vai viņi būtu gatavi aizstāvēt savu dzimteni vai sabiedroto. Bija ievērojama daļa, kas atbildēja "nē, es neesmu gatavs to darīt", viņi pat jautāja, kāpēc vispār viņiem būtu sava valsts jāaizstāv. Tāpēc domāju, ka mums viņiem ir pozitīvā manierē jāizskaidro, par ko ir vērts cīnīties, kāpēc viņiem būtu jāiesaistās savas valsts nākotnē.
Esmu diezgan pārliecināta, ka Latvijā ir līdzīgi. Ja paskatās uz elektorātu, tad milzīga daļa vēlētāju ir cilvēki, kas ir vecāki par 40 gadiem. Tāpēc tiek pieņemti politiski lēmumi, kas atbalsta šīs paaudzes, bet ne jaunākās paaudzes. Tāpēc iekļaut mūsu jauniešus un runāt ar viņiem par leģitimitāti, taisnīgumu un to, kādu nozīmi viņi tam visam dod un kāpēc tas jādara, ir ārkārtīgi nozīmīgi.
Cik liels ir risks, ka labējo spēku panākumi vēlēšanās varētu Vācijas politiku mainīt?
Šeit jānošķir pavalstu līmenis no federālā līmeņa. Domāju, ka ir liela iespēja, ka mēs redzēsim AfD panākumus pavalstu līmenī, īpaši bijušajās Austrumvācijas pavalstīs, kur viņi šobrīd ir ļoti spēcīgi. Bažas rada arī tas, ka federālajā līmenī AfD šobrīd ir vadošais spēks. Tomēr nedomāju, ka mums būs AfD valdība, tomēr koalīcijas un valdības darbs kļūs vēl grūtāks. Labākais veids, kā to novērst, ir izpildīt to, ko esat solījuši. Tas attiecas ne tikai uz aizsardzību vien.
Asi jautājumi ir dažādās jomās. Cilvēki ir nobažījušies par savām darbavietām, viņiem rūp veselības aprūpes sistēma, viņu pensijas, un mēs redzam, ka viņiem neiet viegli, un tas vēl vairāk apgrūtina mūsu centienus uzsvērt, ka aizsardzība ir priekšnoteikums, lai tas viss viņiem būtu. Tas, kas mums aizsardzības diskusiju ziņā patiešām izdevās, bija pāreja uz vietējo līmeni, jo ļoti ilgu laiku debates par drošību Vācijā notika tikai Berlīnē un dažās elites grupās, bet tas tagad ir mainījies. Tagad mums ir daudz programmu, kas strādā ar jaunāko paaudzi un darbojas vietējā līmenī. Domāju, ka mēs savā ziņā mainījām arī veidu, kā mēs runājam ar cilvēkiem, lai nevis tikai komunicētu ar viņiem kā ar auditoriju, bet gan izprastu viņus kā svarīgas mūsu noturības ekosistēmas. Viņi ir sabiedrības noturības sistēmas dalībnieki, tāpēc mēs mainījām veidu, kā mēs par to komunicējam. Nedomāju, ka esam perfekti, jo, protams, ideāli būtu katru auditoriju uzrunāt ar konkrētu stratēģiju un atrast viņus tur, kur viņi atrodas - gan sociālajos medijos, gan jebkur, kur cilvēki mūsdienās parasti satiekas. Mēs esam progresējuši un beidzot esam sapratuši, ka šīs nav tēmas, par kurām tu komunicē, tās ir tēmas, par kurām tu ar cilvēkiem runā. Tas ir tas, kas šajā ziņā ir mainījies un pārgājis no drošības elites burbuļa Berlīnē pie plašākas diskusijas visā valstī.
Jūs strādājat pie kosmosa drošības jautājumiem. Kāda ir Vācijas loma šajā jomā?
Vācija ļoti stiprina savu lomu kosmosa drošības jomā un savas militārās spējas kosmosā, līdz 2030. gadam ieguldot vairāk nekā 35 miljardus eiro, kas ir aptuveni trīs reizes vairāk, nekā tajā pašā laika posmā iegulda Francija. Līdz ar to mūsu sākuma pozīcijas stipri atšķiras, un tas kosmosa drošības jomā ietekmēs arī līdzsvaru Eiropā.
Ļoti interesanti ir arī tas, ka mēs arvien vairāk runājam par mūsu spēju attīstīšanu kosmosa novērošanas jomā, lai vienmēr zinātu, kas notiek, un lai mums būtu savas radaru sistēmas un viss nepieciešamais kosmosa situācijas apzināšanai. Arī šajā jomā mums ir jauna stratēģija, precīzāk, mūsu pirmā stratēģija. Vācijā ir daudz pirmo stratēģiju, piemēram, pirmā valsts drošības stratēģija, pirmā militārā stratēģija. Tagad mums ir arī pirmā kosmosa drošības stratēģija, kurā tiek arī runāts par aktīvu aizsardzību. Tas ir kaut kas tāds, līdz kam Vācija iepriekš nav tikusi. Vienmēr galvenā uzmanība tika pievērsta mūsu noturības palielināšanai kosmosā, mūsu sistēmu nostiprināšanai. Taču tagad ir noticis pavērsiens, kad mūsu bruņotajiem spēkiem ir jāspēj aktīvi aizsargāt mūsu sistēmas kosmosā. Tātad runājam arī par uzbrukuma spējām.
Atceros, ka pirms pāris gadiem runājām par līdzīgu attīstību kibernozarē, spriežot par to, vai mums būtu jāspēj veikt pretuzbrukumus. Kad pērn šāda stratēģija tika ieviesta un izziņota, sabiedrībā bija liels sašutums. Tagad nekā tāda nebija. Cilvēki ir pieņēmuši, ka mums ir jābūt noteiktām spējām, lai mēs spētu atturēt naidīgus spēkus un sevi pret tiem aizsargāt. Tas arī apliecina, ka Vācija ir gatava šādai stratēģijas maiņai. Es kā eksperte teiktu, ka šī ir patiešām laba stratēģija, jo mums ir skaidrs uzdevumu katalogs, kas jāizpilda kosmosa uzraudzības spēju stiprināšanai.
Vai latvieši uz mūsdienu Vāciju var sākt skatīties citādāk, nekā ierasts?
Personīgi es domāju, ka Vācija ilgu laiku īsti neklausīja mūsu sabiedrotos austrumos vai ziemeļos. Ilgu laiku mūsu aizsardzības politiku noteica nepareizi pieņēmumi par to, kā veidojas drošības vide. Bet, runājot par to, vai esam to sapratuši, domāju, ka varu teikt - jā, mēs tagad to saprotam. Vēl viss nav ideāli, un, iespējams, ne visās mūsu sabiedrības daļās situācija ir pilnībā izprasta, taču, manuprāt, vairākums sabiedrības situāciju izprot un vēlas rīkoties. Mūsu valdība vienmēr ir ļoti vērsta nevis uz dominēšanu, bet gan uz vadību un partnerību. Domāju, ka sabiedrotie var uz mums paļauties. Zinu, no kurienes rodas šaubas. Bet esmu pārliecināta, ka Vācija gatavojas atbalstīt sabiedrotos. Un tā ir ļoti pozitīva ziņa no Vācijas puses.
Kad lasāt mūsu jaunāko militāro stratēģiju, tur ir skaidra nostādne - kļūt par spēcīgāko konvencionālo armiju Eiropā, lai kļūtu par NATO konvencionālo mugurkaulu Eiropā un uzņemtos atbildību par Eiropu. Lai gan tas pagaidām lielākoties ir tikai uz papīra, es domāju, ka tas arī arvien vairāk un vairāk iestrādājas to cilvēku mentalitātē, kuriem tas ir jāīsteno dzīvē. Tas ir kaut kas, ar ko varam lepoties vismaz no Vācijas viedokļa, un cerams, ka arī no Latvijas skatupunkta tas ir kaut kas, ko jūs dzirdat ar prieku.