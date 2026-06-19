VIDEO: Ukrainas droni atkal laužas cauri Krievijas pretgaisa aizsardzībai un uzbrūk Maskavai
19. jūnijā dienas laikā Maskavas apgabalā tika reģistrēts masveida Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukums. Reģionā jau aktīvi darbojas pretgaisa aizsardzība.
19. jūnija pēcpusdienā Maskavas apgabalu skāra vēl viens Ukrainas dronu uzbrukums. Gaisa triecienu laikā uz laiku tika apturēta darbība vairākās lidostās Maskavas gaisa mezglā. Ukrainas novērošanas kanāli, atsaucoties uz vietējiem avotiem un Krievijas reģionu iedzīvotājiem, ziņo, ka droni ielido Maskavas apgabalā no dažādiem virzieniem.
Maskavieši jau ziņo par skaļiem sprādzieniem un pretgaisa aizsardzības sistēmu skaņām. Novērotāji arī ziņo, ka droni veiksmīgi ielaužas okupantu slāņotajā pretgaisa aizsardzībā.
Video redzams, kā krievu karavīri ar kājnieku ieročiem šauj pa droniem, kamēr to visu ziņkārīgi vēro un filmē aculiecinieki.
Ņemot vērā iepriekš minēto, daži pasažieru reisi uz un no Maskavas jau ir aizkavēti vai novirzīti. Federālā gaisa transporta aģentūra "Rosaviacija" ir oficiāli paziņojusi par pagaidu lidojumu ierobežojumu ieviešanu galvaspilsētas gaisa mezglā.
Arī 18. jūnija rītā Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbruka Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai Kapotņas rajonā Krievijas galvaspilsētā, izraisot plaša mēroga ugunsgrēku. Vēlā 17. jūnija vakarā kļuva zināms, ka aptuveni 310 Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbrukuši militāriem un stratēģiskiem objektiem Krievijā un krievu okupētajās Ukrainas teritorijās. Lielākā daļa bezpilota lidaparātu devās Maskavas virzienā.
Neilgi pēc pusnakts Maskavas apgabalā tika izsludināta gaisa uzlidojuma trauksme. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins plkst. 4:39 paziņoja, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība 18. jūnija naktī esot notriekusi 15 Ukrainas bezpilota lidaparātus, kas lidoja Krievijas galvaspilsētas virzienā. Maskavas iedzīvotāji ziņo, ka vietējā naftas pārstrādes rūpnīca atkal cietusi no bezpilota lidaparātu uzbrukuma. Šo informāciju apstiprina daudzas tiešsaistē publicētas fotogrāfijas un video.
Pārstrādes rūpnīcā reģistrēti sprādzieni un ugunsgrēki. Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas tikai aptuveni 15 kilometru attālumā no Kremļa. Tā piegādā aptuveni 35% no Krievijas galvaspilsētas degvielas vajadzībām. 16. jūnija naktī Ukrainas bruņotie spēki tai uzbruka, atspējojot AVT-6 jēlnaftas pārstrādes bloku.