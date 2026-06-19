Polija nosaka pagaidu virspeļņas nodokli degvielas uzņēmumiem
Polijas parlaments piektdien, 19. jūnijā, apstiprinājis likumu, kas paredz ieviest pagaidu virspeļņas nodokli degvielas nozares uzņēmumiem.
Par pagaidu virspeļņas nodokļa ieviešanu balsoja 231 Seima deputāts, 201 bija pret un viens deputāts atturējās.
Likums paredz, ka 60% nodoklis tiks noteikts virspeļņai, kas gūta laika periodā no šā gada marta līdz decembrim.
Plānots, ka budžeta ieņēmumi no virspeļņas nodokļa pārsniegs 3,8 miljardus zlotu (900 miljoni eiro), ar ko tiks finansēts degvielas akcīzes nodokļa samazinājums un degvielas cenu griesti, kurus valdība ieviesa, lai mazinātu ASV un Izraēlas uzbrukuma Irānai izraisītā jēlnaftas cenu krasā pieauguma ietekmi uz patērētājiem. Valdības ieviesto pasākumu izmaksas pirmajos trīs mēnešos tiek lēstas ap 4,8 miljardiem zlotu.
Virspeļņas nodoklis tiks piemērots peļņai, kas pārsniedz atsauces peļņas normu, kas definēta kā vidējā degvielas pārdošanas peļņas norma 2025. gadā plus 20%.