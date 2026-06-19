Krievija Baltijas jūru uzskata par konflikta zonu
Krievija arvien vairāk uzskata Baltijas jūras reģionu par konflikta zonu, piektdien norādījis Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls.
"Mēs visi esam sapratuši, ka Baltijas jūra ir ārkārtīgi svarīga visas [NATO] alianses aizsardzībai," atklājot Ķīles Drošības konferenci, sacīja ministrs. Viņš norādīja, ka Baltijas jūra kalpo kā stratēģisks maršruts papildspēku un kravu piegādei, piebilstot, ka Krievija to labi apzinās.
Ķīlē šajās dienās ir sapulcējušies politiķi, militārpersonas un eksperti, lai apspriestu mainīgo situāciju Baltijas jūras reģionā. Līdzās Vādefulam konferences atklāšanā piedalījās arī Rumānijas ārlietu ministre Oana Coju.
"Mēs esam novērojuši sabotāžas gadījumus, spiegošanu, GPS signālu traucējumus, dronu un iznīcinātāju ielidošanu NATO gaisa telpā, Krievijas "ēnu flotes" pārbraucienus, kā arī Krievijas pētniecības kuģu atkārtotu parādīšanos kritiskās infrastruktūras tuvumā," konferencē norādīja Vādefuls.
Šie riski ir iemesls, kāpēc Baltijas jūras reģionā notiek NATO jūras mācības "Baltic Operations" (BALTOPS), viņš piebilda. Šīs mācības, kuras Vādefuls uzskata par NATO vienotības zīmi, jau 55. reizi vada ASV Jūras spēki.
ASV jau sen aicina Eiropas valstis ieguldīt vairāk līdzekļu savā drošībā, taču Vādefuls atgādināja, ka šī ideja nav jauna.
Vašingtona jau sen aicinājusi Eiropu nopietni uztvert aizsardzību un draudu atturēšanu, taču eiropieši "negribēja par to neko dzirdēt", teica Vādefuls. Tomēr ārlietu ministrs norādīja, ka laiki ir mainījušies un lielākā daļa Eiropas valstu tagad veic ilgtspējīgas investīcijas savos bruņotajos spēkos.