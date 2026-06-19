Krievija gatavo atriebības triecienus Ukrainai, izmantojot lielu skaitu bumbvedēju, dronu un raķešu: nosaukti iespējamie mērķi
Krievijas pavēlniecība turpina gatavoties vēl vienam uzbrukumam Ukrainai, tostarp Kijivai un apkārtējam reģionam.
Krievija gatavojas jaunai masveida Ukrainas teritorijas, tostarp galvaspilsētas reģiona, apšaudei. Saskaņā ar novērošanas kanāliem okupanti šim jaunajam uzbrukumam varētu izmantot vairāk ieroču nekā parasti.
Pašreizējā posmā ienaidnieks gatavo līdz 7 stratēģiskajiem bumbvedējiem "Tu-95MS", četrām "Tu-22M3" lidmašīnām, trijām "Tu-160", "Cirkon" un "Iskander-M" raķetēm, lielu skaitu uzbrukuma bezpilota lidaparātus un dronu imitatorus.
Kijiva, visticamāk, būs prioritārais mērķis, taču netiek izslēgti triecieni arī pa citām lielākajām Ukrainas pilsētām. Novērotāji ziņo arī par iespējamu gaisa triecienu vienam no lielākajiem iepirkšanās centriem Ukrainas galvaspilsētā. Viņi lēš, ka uzbrukums varētu notikt līdz šīs nedēļas beigām. Ņemot vērā iepriekš minēto, ukraiņi tiek aicināti neignorēt gaisa trauksmes sirēnas un ievērot drošības pasākumus briesmu gadījumā.
18. jūnija rītā Ukrainas bezpilota lidaparāti atkārtoti uzbruka Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai Kapotņas rajonā Krievijas galvaspilsētā, izraisot plaša mēroga ugunsgrēku. Vēlā 17. jūnija vakarā kļuva zināms, ka aptuveni 310 Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbrukuši militāriem un stratēģiskiem objektiem Krievijā un krievu okupētajās Ukrainas teritorijās. Lielākā daļa bezpilota lidaparātu devās Maskavas virzienā.
Neilgi pēc pusnakts Maskavas apgabalā tika izsludināta gaisa uzlidojuma trauksme. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins plkst. 4:39 paziņoja, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība 18. jūnija naktī esot notriekusi 15 Ukrainas bezpilota lidaparātus, kas lidoja Krievijas galvaspilsētas virzienā. Maskavas iedzīvotāji ziņo, ka vietējā naftas pārstrādes rūpnīca atkal cietusi no bezpilota lidaparātu uzbrukuma. Šo informāciju apstiprina daudzas tiešsaistē publicētas fotogrāfijas un video.
Pārstrādes rūpnīcā reģistrēti sprādzieni un ugunsgrēki. Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas tikai aptuveni 15 kilometru attālumā no Kremļa. Tā piegādā aptuveni 35% no Krievijas galvaspilsētas degvielas vajadzībām. 16. jūnija naktī Ukrainas bruņotie spēki tai uzbruka, atspējojot AVT-6 jēlnaftas pārstrādes bloku.