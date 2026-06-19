Nabiuļļinas kļūdas varētu maksāt viņai Centrālās bankas vadītājas amatu: "Lēmumu pieņems tikai un vienīgi Putins"
Vladimiram Putinam ir kandidātu saraksts Elvīras Nabiuļļinas vietā, taču šis jautājums diktatoram ir sekundārs. Ar tuvākajiem sabiedrotajiem viņš apspriež tikai savu vēsturisko mantojumu.
Vairāk nekā nedēļu pēc tam, kad parādījās baumas par Krievijas Centrālās bankas vadītājas Elvīras Nabiuļļinas nokļūšanu nežēlastībā, mediji beidzot nosaukuši slimību, ar kuru tiek slēpta baņķieres pozīciju zaudēšana. 19. jūnijā tika ziņots, ka Nabiuļļina atrodas slimības atvaļinājumā ar akūtu elpceļu infekciju, vēsta "Financial Times".
Kara, sankciju un inflācijas izraisītā ekonomiskā krīze ir nopietni iedragājusi Putina baņķieres reitingus, un viņa nespēj ar to tikt galā. Gan Elvīra Nabiuļļina, gan "Sberbank" izpilddirektors Germans Grefs baidās runāt ar Kremļa diktatoru par sekām, kas radušās, iztērējot karam vairāk nekā 53 triljonus rubļu.
Viņi vienkārši iesniedz Putinam ziņojumus par nedrošiem kredītiem un strukturālām izmaiņām. Prezidentu neinteresē ekonomiskās problēmas, tikai to risinājumi. Ar saviem tuvajiem līdzgaitniekiem viņš apspriež pavisam citus jautājumus.
"Pirtī ar saviem kareivīgi noskaņotajiem biedriem viņi apspriež lielus vēstures jautājumus," uzsvēra mediju avots.
Kremļa diktatoram jau ir kandidātu saraksts Nabiuļļinas vietā: "Promsvjazbank" vadītājs Pjotrs Fradkovs, VTB bankas vadītājs Andrejs Kostins un Putina administrācijas vadītāja vietnieks Maksims Oreškins.
Krievijas prezidents vēl nav pieņēmis lēmumu, taču Elvīra Nabiuļļina, domājams, 19. jūnijā uzstāsies Centrālās bankas preses konferencē.
"Lēmumu pieņems tikai un vienīgi Putins," secināja cits "Financial Times" avots.