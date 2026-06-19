Nenoteiktība par ASV un Irānas sarunām veicina jaunu naftas cenu kāpumu
Naftas cenas piektdien, 19. jūnijā, atkal pieaugušas, tirgiem reaģējot uz neskaidrībām par iespējamu ASV un Irānas vienošanos, kas varētu palīdzēt izbeigt konfliktu Tuvajos Austrumos. Investoru bažas par situācijas attīstību reģionā turpina ietekmēt energoresursu tirgu un veicina cenu svārstības.
"Brent" markas jēlnaftas cena piegādēm augustā piektdien pirmo reizi kopš trešdienas pārsniedza 80 ASV dolāru par barelu atzīmi. Pieaugumu pēc apmēram 10% krituma kopš nedēļas sākuma veicināja nenoteiktība par ASV un Irānas saprašanās memorandu kara izbeigšanai un starptautiskajā tirdzniecībā nozīmīgā Hormuza šauruma atvēršanu.
Situāciju saasina tas, ka Izraēla veica jaunus uzbrukumus Libānai, nogalinot 16 cilvēkus un apdraudot ASV un Irānas vienošanos par uguns pārtraukšanu. Piektdien Izraēlas dienvidos notikušajās sadursmēs starp Izraēlas un Teherānas atbalstītā teroristu grupējuma "Hizbollah" spēkiem gāja bojā četri Izraēlas karavīri, ziņo Izraēlas mediji.
Plānotā ASV un Irānas amatpersonu tikšanās Šveicē ir atcelta. Neoficiāli izskanējis, ka tikšanās atcelta šo uzbrukumu dēļ, lai gan Hormuza šaurums joprojām, šķiet, ir atvērts kuģošanai. Ceturtdien Hormuza šaurumu šķērsoja trīs tankkuģi ar Saūda Arābijas karogu, kas transportē ap sešiem miljoniem barelu jēlnaftas, liecina kuģošanas datu analīzes uzņēmuma "Kpler" sniegtā informācija. No šauruma izbrauca arī naftas tankkuģis ar Honkongas karogu un sašķidrinātās dabasgāzes tankkuģis ar Francijas karogu.
Neskatoties uz atsevišķu kuģu iziešanu caur Hormuza šaurumu, satiksme ūdensceļā joprojām ir neliela, salīdzinot ar to, kāda tā bija pirms kara, kad kanālu dienā šķērsoja 120-130 kuģi. Tiek lēsts, ka vairāk nekā 500 kuģu gaida, lai izietu no Persijas līča caur šaurumu, caur kuru miera laikā tiek pārvadāta aptuveni piektdaļa pasaules naftas piegāžu.
Lai gan Irāna un ASV ir apņēmušās atkal atvērt ūdensceļu, kuģu operatori ir pauduši šaubas par savu kuģu un apkalpju drošību pēc gandrīz četrus mēnešus ilgiem draudiem un uzbrukumiem. Saskaņā ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas datiem kopš konflikta sākuma februāra beigās ir veikti vismaz 46 uzbrukumi kuģiem kanāla tuvumā, nogalinot 14 jūrniekus. Tiek uzskatīts, ka šaurumā atrodas arī nezināms skaits Irānas jūras mīnu, tāpēc ir nepieciešamas mīnu meklēšanas operācijas, kas varētu ilgt nedēļām.