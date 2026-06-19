Republikāņi asi kritizē Trampa vienošanos ar Irānu. "Lielākā ārpolitikas kļūda pēdējo desmitgažu laikā!"
ASV prezidenta Donalda Trampa provizoriskā vienošanās par karadarbības Irānā izbeigšanu saskārusies ar asu kritiku viņa paša partijas iekšienē.
Īpašus iebildumus izraisījis plānotais 300 miljardu dolāru lielais Irānas atjaunošanas fonds, ko ASV paredzējusi veidot sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Republikāņu senators Rodžers Vikers uzsvēris, ka šī summa ir tik liela, ka maksājumi, ko Irānai 2015. gada piešķīra Obamas administrācija salīdzinājumā šķiet niecīga.
Viņš arī pauda bažas, ka šāda vienošanās varētu apdraudēt ASV līdzšinējos militāros ieguvumus Irānas konfliktā. Bruņoto spēku komitejas priekšsēdētājs Vikers ir viens no ietekmīgākajiem Kongresa locekļiem un līdz šim nav atklāti kritizējis prezidenta Trampa īstenoto politiku.
Tikmēr republikāņu pārstāvis Tomass Mesijs uzsvēris, ka 300 miljardi dolāru ir piecas reizes lielāka summa nekā Kongress ik gadu iegulda ASV ceļu un tiltu infrastruktūrā. Kritiku par naudas summu pauduši arī senatori Toms Tilliss un Teds Krūzs.
Senators Bils Kesidijs norādīja, ka pirms konflikta Hormuza šaurums bijis atvērts, bet sankcijas esot spiedušas Irānu uz piekāpšanos. Viņš apgalvo, ka pēc kara gājuši bojā 13 amerikāņi, sankcijas tikušas mīkstinātas, bet ASV iedzīvotāji degvielas uzpildes stacijās jau iztērējuši miljardiem dolāru. “Šī ir lielākā ārpolitikas kļūda pēdējo desmitgažu laikā,” viņš sacīja.
Saskaņā ar vienošanos Irānas atjaunošanas fonds tiks izveidots tikai pēc galīgā līguma noslēgšanas, ko 60 dienu laikā paredzēts apspriest starp Vašingtonu un Teherānu.
ASV valdība uzsver, ka fonds balstīsies uz partnervalstu investīcijām, nevis tiešu ASV finansējumu. Šī iniciatīva tiek salīdzināta ar Gazas joslas rekonstrukcijas iecerēm, kas līdz šim tā arī nav īstenojušās.
Republikāņu kritika šoreiz tiek uzskatīta par salīdzinoši retu partijas iekšējo nesaskaņu izpausmi, jo vairums republikāņu līdz šim bijuši lojāli prezidentam Trampam. Vienlaikus ASV pieaug spriedze saistībā ar konflikta ekonomiskajām sekām, kas varētu ietekmēt partijas izredzes gaidāmajās vidustermiņa vēlēšanās, kas paredzētas novembrī.