Krievi Melnajā jūrā uzbrukuši diviem civilajiem kuģiem.
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Šodien 11:11
Krievi Melnajā jūrā vēršas pret diviem civilajiem kuģiem; traģiskajā apšaudē gājis bojā jūrnieks
Krievi Melnajā jūrā uzbrukuši diviem civilajiem kuģiem, kas kuģojuši attiecīgi zem Panamas, kā arī Sentkitsas un Nevisas karogiem, piektdien paziņojis Odesas apgabala kara administrācijas vadītājs Olehs Kipers.
Uz viena no kuģiem gājis bojā kāds komandas loceklis, bet divi citi guvuši ievainojumus. Uz otra kuģa ievainoti trīs komandas locekļi.
Šobrīd kuģi turpina savu kursu. Krievu uzbrukumiem pakļauts arī Sumu, Harkivas un Dņipropetrovskas apgabals. Sumu apgabalā vadāmās aviācijas bumbas triecienā nogalināti divi cilvēki.
Harkivas apgabalā vadāmo aviācijas bumbu triecienā cietuši desmit cilvēki, tajā skaitā četri bērni. Nodarīti postījumi 40 savrupmājām un kādai noliktavai.
Pavlohradā Dņipropetrovskas apgabalā krievu uzbrukuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks divās savrupmājās. Gājusi bojā astoņus gadus veca meitenīte, bet kāda 49 gadus veca sieviete nogādāta slimnīcā. Hersonā krievu lidrobots uzbrucis mikroautobusam un cietuši četri pasažieri.