Ukrainas nodevējs Carevs prognozē jaunus uzbrukumus Krievijas aizmugurei: "Mēs saņemsim savu daļu"
Ukrainas nodevējs Oļegs Carevs ieteica krieviem gatavoties jauniem uzbrukumiem, tostarp Maskavai.
Bijušais Ukrainas parlamenta deputāts Oļegs Carevs, kurš pārgājis Krievijas pusē, paziņoja, ka Krievijā pieaug spriedze Ukrainas triecienu dēļ. Šo svarīgo paziņojumu viņš sniedza intervijā propagandas medijam "Delib".
Carevs norādīja, ka Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumi ir iedragājuši krievu uzticību Kremļa naratīvam, ka karš "notiek pēc plāna". Krievijas pilsoņi arvien vairāk jautā, kāpēc situācija pasliktinās un kāpēc armija un varas iestādes nespēj viņus aizsargāt. "Viņi (ukraiņi – red.) uzskata, ka ir pienācis laiks destabilizēt situāciju Krievijas iekšienē."
"Tas ir radikāli mainījis triecienu modeli... Lai radītu paniku, sašutumu un liktu cilvēkiem uzdot jautājumus," paziņoja Carevs.
Viņš brīdināja krievus, ka sekos citi triecieni, jo Krievijas pretgaisa aizsardzība nespēj tikt galā ar draudiem.
"Mums noteikti kādu laiku būs grūti... Es zinu, ka mūs gaida apšaude, uzbrukumi mūsu aizmugurei un situācijas destabilizācija Krievijas iekšienē. Uzbrukumi mūsu aizmugurei pieaugs. Un esmu pārliecināts, ka rudenī Maskavā būs diezgan daudz triecienu," paziņoja klaborants.
Viņš atgādināja, ka Krievija saražo mazāk nekā 100 "Pantsir" raķetes dienā. Tikmēr Ukraina jau spēj katru dienu palaist 200–300 bezpilota lidaparātus pret Krievijas aizmuguri. "Viena "Pantsir" maksā vairāk nekā raķete vai drons, ko tā notriec. Ar šādu matemātiku tālu netiks," paziņoja Carevs.