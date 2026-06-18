ASV armija atcēlusi Irānas ostu blokādi
ASV armija paziņojusi, ka atceļ vairāk nekā divus mēnešus ilgušo Irānas ostu jūras blokādi.
“ASV ir apņēmušās atjaunot jūras satiksmi un nodrošināt, ka tirdzniecības plūsmas caur Hormuza šaurumu tiek atsāktas pilnā apmērā,” norādīts ASV-Irānas miera vienošanās paziņojumā. Dokumentā iekļauts arī punkts par Irānas “rekonstrukciju” aptuveni 300 miljardu ASV dolāru apmērā. Šis punkts tikšot īstenots pakāpeniski, atkarībā no Teherānas saistību izpildes.
ASV viceprezidents Džeims Deivids Venss uzsvēris, ka vienošanās īstenošanai ir noteikts 60 dienu pārbaudes periods. “Šis process ir sācies, un tā laikā Irāna nesaņems ne naudu, ne sankciju atvieglojumus, kamēr tā nepildīs visas vienošanās saistības,” norādīja Venss, uzsverot stingru pieeju darījuma uzraudzībai.
Tikmēr Irānas augstākā līdera Mojtaba Hamenei paziņojumā norādīts, ka viņš sākotnēji nav atbalstījis vienošanās projektu, taču devis tam zaļo gaismu pēc Irānas prezidenta paskaidrojumiem un garantijām. “Man bija atšķirīgs viedoklis, taču pēc tam, kad prezidents uzņēmās pilnu atbildību par tautas tiesību aizsardzību, es atļāvu viņam virzīties uz vienošanās noslēgšanu,” teikts Hamenei paziņojumā, kas publicēts Irānas medijos.
Viņš arī apgalvo, ka ASV prezidents Donalds Tramps esot piekritis darījumam “izmisuma dēļ”, cenšoties panākt kompromisu pēc ilgstoša militāra un politiska spiediena. “Amerikas prezidents izmantoja visu iespējamo ietekmi, lai panāktu šo vienošanos,” norādīts paziņojumā.
Vienošanās paredz arī, ka turpmākās sarunas starp Vašingtonu un Teherānu varētu turpināties klātienē. ASV armija norādījusi, ka ASV karakuģi patlaban paliks Tuvo Austrumu reģionā, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti visi nolīguma nosacījumi. ASV īstenotā Irānas ostu blokāde bija spēkā kopš 13. aprīļa.