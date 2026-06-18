Trīs gadus vecs zēns kritiskā stāvoklī izvilkts no krokodilu aploka - par slepkavības mēģinājumu aizturēts vīrietis
Šausminošs incidents pāršalcis Lielbritāniju - no Kembridžas Zoodārza krokodilu aploka izglābts kāds trīs gadus vecs zēns.
Kembridžšīras policija norāda, ka izsaukums uz "Johnsons Zoo Old Hurst" saņemts pēcpusdienā pēc ziņojumiem par satraucošu incidentu, kurā trīs gadus vecs zēns nonācis krokodilu aplokā. Likumsargi notikuma vietā ieradās īsā laikā, uzsākot gan glābšanas pasākumus, gan tūlītēju izmeklēšanu par to, kā bērns varēja iekļūt bīstamajā teritorijā.
Pēc bērnā izglābšanas no aploka, cietušais zēns ar smagiem ievainojumiem steidzami tika nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Mediķi viņa stāvokli raksturo kā kritisku, taču stabilu, norādot, ka pacients atrodas intensīvās terapijas nodaļā, un ārsti viņu rūpīgi uzrauga.
Policija par notikušo aizturējusi kādu 30 gadus vecu vīrieti no Norfolkas grāfistes - viņš aizturēts aizdomās par slepkavības mēģinājumu. Likumsargi uzsver, ka pašreizējā informācija neliecina par to, ka bērna un vīrieša starpā būtu kāda saistībā, tādēļ šausminošais incidents šķiet vēl neskaidrāks.
Izmeklētāja Veritija Makkana norāda, ka policija šobrīd aktīvi iztaujā aculieciniekus un zoodārza apmeklētājus, kuri incidenta brīdī atradās teritorijā. “Šobrīd mēs runājam ar cilvēkiem, kuri atradās zoodārzā incidenta laikā, lai noskaidrotu notikušā apstākļus,” viņa sacīja, uzsverot, ka izmeklēšana aptver visus iespējamos scenārijus.
Vienlaikus tiek pārbaudīts, vai bērns guvis traumas dzīvnieku uzbrukuma rezultātā vai arī notikusi cita veida notikumu ķēde, kas ļāvusi viņam nonākt krokodilu aplokā.
Zoodārzs "Johnsons of Old Hurst", kurā mīt vairāk nekā 100 dažādi dzīvnieki, tai skaitā krokodili, lauvas un tīģeri, pēc incidenta ierobežojis piekļuvi daļai ekspozīciju. Tā pārstāvji paziņojuši, ka tropu zona līdz turpmākam paziņojumam paliks slēgta, kamēr pārējā teritorija turpina darboties ierastajā režīmā.